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Zahraničí

Orbán už se nevrátí. Maďarští poslanci omezili funkční období premiérů na osm let

ČTK

Maďarští poslanci v pondělí schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat tuto funkci maximálně osm let. Napsaly to agentury Reuters a AFP, podle nichž tento krok nyní fakticky znemožní případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, jenž zemi vládl posledních 16 let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Péter Magyar.

Hungary Politics
Viktor Orbán byl maďarským premiérem posledních 16 let. A také v letech 1998-2002, v součtu tedy 20 let.Foto: ČTK
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