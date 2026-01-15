Orbán sbírá podporu ve světě. Podpořil ho Netanjahu i Babiš. Bude to ale stačit?

Dubnové parlamentní volby v Maďarsku se rychle blíží. Mnozí je vnímají jako referendum o vládě současného premiéra Viktora Orbána. Ten zemi řídí už patnáct let. Letošní vítězství ale nemá zdaleka jisté. V průzkumech ho totiž válcuje jeho konkurent Péter Magyar. Orbán se proto snaží ukázat, že má podporu i v zahraničí. A to nejen od českého premiéra Andreje Babiše.
Český předseda vlády Andrej Babiš se přidal k izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi nebo italské kolegyni Giorgii Meloniové a podpořil maďarského vládce v předvolebním spotu. Vrací tak Orbánovi podporu před minulými volbami v roce 2021, kdy ho jeho maďarský protějšek osobně podpořil při předvolebním setkání v Ústí nad Labem.
Viktor Orbán opakovaně varuje před zasahováním do vnitřních záležitostí cizích zemí a kritizoval podporu Bruselu a minulé americké administrativy opozičním silám.
Před pěti lety ale osobně podpořil Andreje Babiše ve finiši předvolební kampaně. Na setkání s občany v Ústí nad Labem tehdy oba státníci probírali migraci, energetiku a společnou politiku ve střední Evropě.
Teď mu Babiš, který se netají obdivem k Viktoru Orbánovi a jeho stylu vládnutí, jeho pozornost oplácí: „Je to hrdý Maďar, který má vždy váš národ na prvním místě,“ říká Andrej Babiš ve videu, kde Orbána chválí i ostatní státníci.
„Společně se zasazujeme o Evropu, která respektuje národní suverenitu a je hrdá na své kulturní a náboženské kořeny,“ prohlašuje ve videu třeba italská premiérka Giorgia Meloniová.
Největší eso v rukávu, americký prezident Donald Trump, však zatím chybí. Orbán si jeho vystoupení možná šetří až na samotný závěr kampaně. Přízni současného šéfa Bílého domu se totiž maďarský premiér těší dlouhodobě. Donald Trump ho pravidelně chválí například za nekompromisní postoj k migraci.
Dlouholetý hegemon maďarské politiky však nemá letošní vítězství ve volbách 12. dubna zdaleka jisté. Už přes rok totiž v průzkumech dominuje opoziční strana Tisza (Respekt a svoboda), kterou vede charismatický právník Péter Magyar.
Ten přitom s Orbánovou vládní stranou Fidesz spolupracoval více než dvacet let. Působil například jako diplomat při stálém zastoupení Maďarska v Bruselu. Teď chce ale Orbánův režim porazit a využívá k tomu právě i svou detailní znalost vnitřního fungování Fideszu.
Raketový vzestup díky skandálu exmanželky
Péter Magyar svoji politickou kariéru začal teprve před dvěma lety, v roce 2024. Využil tehdy skandálu, který se týkal jeho exmanželky a bývalé ministryně spravedlnosti Judit Vargové a tehdejší maďarské prezidentky Katalin Novákové.
Obě ženy čelily ostré kritice poté, co vyšlo najevo, že podepsaly milost pro muže zapleteného do krytí sexuálního zneužívání v dětském domově. Rezignace těchto blízkých spolupracovnic Viktora Orbána se následně stala pro Magyara příležitostí k nastartování vlastní politické kariéry.
Svoji kandidaturu postavil na výjezdech do regionů a na ostré kritice stávající vlády. Orbánův režim viní z rozsáhlé korupce, klientelismu a autoritářského spravování země. Současná vláda podle něj může také za špatnou ekonomickou situaci a vysokou inflaci v zemi.
Podporu má hlavně mezi mladými, ale také u zklamaných voličů, kteří si přejí po patnácti letech vlády Fideszu změnu. Magyar se proto snaží profilovat jako energický a charismatický kandidát, zároveň se ale příliš nevyjadřuje k progresivním tématům, aby si to nerozházel u konzervativních voličů.
Očekává se vyhrocená kampaň
Orbán mezitím vykresluje Magyara jako válečného štváče a kandidáta Bruselu. Sám sebe naopak prezentuje jako zkušeného státníka, který usiluje o mír a těší se podpoře světových lídrů, včetně amerického prezidenta.
V dubnu minulého roku navíc Magyara obvinila jeho bývalá manželka z domácího násilí. Politik ale jakékoliv obvinění odmítá.
Analytici nicméně očekávají, že se kampaň s blížícím se termínem voleb výrazně vyhrotí a obě strany se uchýlí k ještě ostřejším osobním útokům.