Orbán přivedl Maďarsko k bankrotu, řekl Magyar

ČTK

Vláda Viktora Orbána, který je u moci nepřetržitě 16 let, přivedla Maďarsko k bankrotu. Ve středu to podle agentury MTI prohlásil ve státem kontrolované televizní stanici M1 vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný příští premiér Péter Magyar.

Viktor Orbán (FIDESZ) a Peter Magyar (TISZA). Koláž Aktuálně.cz.Foto: Reuters, Facebook/Peter Magyar
Dále uvedl, že vláda jeho strany Tisza se zaměří na obnovu plného přístupu k fondům Evropské unie a že rovněž rozšíří sociální programy včetně dotovaných paliv.

Maďarsko se pod Orbánovým vedením stalo podle Magyara nejchudší a nejzkorumpovanější zemí v Evropě. Dosluhujícího premiéra pak kritizoval za to, že nedokázal a nechtěl zajistit pro Maďarsko osm bilionů forintů (535 miliard Kč) z unijních fondů, zatímco ostatní členské státy z fondů prostředky čerpaly. "Nedělal nic, jen vetoval a lhal," řekl Magyar s odkazem na Orbánův postoj v EU, kde se Maďarsko stavělo do opozice vůči Bruselu. Magyar slíbil, že učiní vše, aby se Budapešť nyní k těmto penězům dostala.

Evropská komise přístup k části fondů Maďarsku zmrazila kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot EU. Komise dosud neschválila ani maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a který umožňuje půjčky na vojenské vybavení.

Od unijních peněz si Magyar slibuje investice na podporu malých a středních podniků a také do dopravy.

Na připravované návštěvě Polska chce Magyar s tamním premiérem Donaldem Tuskem hovořit i o vysokorychlostní trati mezi Budapeští a Varšavou.

Magyar dále řekl, že jeho vláda zachová a rozšíří sociální programy zavedené Orbánem. Jako příklad zmínil regulované ceny služeb bydlení včetně dotovaného palivového dříví. V Maďarsku, které má 9,5 milionu obyvatel, na dotované palivové dříví podle Magyara spoléhá 1,5 milionu lidí.

Magyar ve státem kontrolovaném rozhlasu Kossuth Rádió řekl, že rozpočet na palivové dřevo se od roku 2019 nezvýšil a stále činí pět miliard forintů (330 milionů Kč), zatímco na propagandu stát dává 20 miliard forintů (1,3 miliardy Kč).

Očekávaný budoucí premiér slíbil rovněž podporu regionům. Řekl, že jeho vláda mimo jiné zruší Orbánův plán na uzavření 38 nemocnic ve venkovských oblastech.

Fantasy román pro dospělé Alchemised zkoumá otázky paměti, identity a morálky v extrémních podmínkách. Čtenářům nabízí příběh plný těžkých rozhodnutí bez jednoznačně správných odpovědí.
Co by z nás zbylo bez paměti? Vychází Alchemised, nejočekávanější fantasy roku

Na český knižní trh právě přichází temný, znepokojivý a mimořádně rozsáhlý dark fantasy román pro dospělé od autorstva SenLinYu. Díky své atmosféře, tematické hloubce a nekompromisnímu zpracování patří Alchemised se svými více než tisíci stránkami mezi nejvýraznější a nejdiskutovanější fantasy tituly současnosti.

