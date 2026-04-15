Orbán už příští summit lídrů EU vynechá, ačkoli bude ještě premiérem

Končící maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz o víkendu prohrála parlamentní volby, nepojede na neformální summit lídrů Evropské unie na Kypru, který se koná 23. až 24. dubna. Ve středu to s odvoláním na své zdroje uvedl bruselský server Politico. Prezidenti a premiéři zemí EU mají na setkání v Nikósii jednat o situaci na Blízkém východě či o příštím sedmiletém rozpočtu.
V souladu s pravidly Evropské rady bude Orbána na setkání zastupovat jiný evropský lídr. Politico spekuluje, že této role se pravděpodobně zhostí jeho spojenec, slovenský premiér Robert Fico. Maďarská vláda na žádost serveru o komentář nereagovala.
Dosavadní maďarský premiér na summitech lídrů zemí EU dlouhodobě působil jako rušivý element a své právo veta často využíval k zablokování sankcí na Rusko či unijní pomoci Ukrajině, píše Politico. Na březnovém setkání prezidentů a premiérů uvedl předseda Evropské rady António Costa, že Orbánovo chování se rovná vydírání a je zcela nepřijatelné.
Orbán vládl v Maďarsku 16 let. V nedělních parlamentních volbách však Fidesz s výrazným náskokem porazila strana Tisza vedená Péterem Magyarem.
Ten ve středu oznámil, že ho maďarský prezident Tamás Sulyok pověří sestavením vlády. Nová vláda by podle Magyara mohla složit přísahu do poloviny května nebo i dříve.
Magyar podle Politica dává najevo ochotu k mnohem užší spolupráci s Bruselem. Za jednu ze svých priorit označil rozmrazení asi 18 miliard eur (asi 438 miliard korun) z unijních fondů, které Maďarsku za Orbánovy vlády zablokovala Evropská komise kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot Evropské unie.
Americký prezident Donald Trump ve středu na sociální síti sdílel umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus. Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm světlem léčí nemocného, což vyvolalo kritiku, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař.
Ceny ropy dnes na světových trzích rostou poté, co americké síly začaly blokovat íránské přístavy a plavidla, která z nich odplula, vracely zpět. Lodi Američané blokují i v opačném směru. Americký prezident Donald Trump současně prohlásil, že by válka s Íránem mohla brzy skončit.
Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce.
Hokejisté Pardubic zdolali v rozhodujícím sedmém semifinále play off extraligy doma pražskou Spartu 1:0, vyhráli sérii 4:3 na zápasy a potřetí za sebou postoupili do finále. V boji o první zisk titulu od roku 2012 se utkají od soboty s Třincem. Ve 14. minutě dnes rozhodl o výhře vítěze základní části Jan Mandát. Brankář Roman Will udržel podruhé v letošním play off čisté konto.
Nový předseda slovinského parlamentu Zoran Stevanović uvedl, že jeho strana bude trvat na referendu o členství v NATO a na vystoupení ze Světové obchodní organizace (WTO). Stevanović je lídrem malé protestní strany Resni.ca, která vzešla z protestů proti covidovým omezením v roce 2021.