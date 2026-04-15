Orbán už příští summit lídrů EU vynechá, ačkoli bude ještě premiérem

ČTK

Končící maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz o víkendu prohrála parlamentní volby, nepojede na neformální summit lídrů Evropské unie na Kypru, který se koná 23. až 24. dubna. Ve středu to s odvoláním na své zdroje uvedl bruselský server Politico. Prezidenti a premiéři zemí EU mají na setkání v Nikósii jednat o situaci na Blízkém východě či o příštím sedmiletém rozpočtu.

Dosavadní maďarský premiér na summitech lídrů zemí EU dlouhodobě působil jako rušivý element a své právo veta často využíval k zablokování sankcí na Rusko či unijní pomoci Ukrajině, píše Politico.
Reklama

V souladu s pravidly Evropské rady bude Orbána na setkání zastupovat jiný evropský lídr. Politico spekuluje, že této role se pravděpodobně zhostí jeho spojenec, slovenský premiér Robert Fico. Maďarská vláda na žádost serveru o komentář nereagovala.

Dosavadní maďarský premiér na summitech lídrů zemí EU dlouhodobě působil jako rušivý element a své právo veta často využíval k zablokování sankcí na Rusko či unijní pomoci Ukrajině, píše Politico. Na březnovém setkání prezidentů a premiérů uvedl předseda Evropské rady António Costa, že Orbánovo chování se rovná vydírání a je zcela nepřijatelné.

Orbán vládl v Maďarsku 16 let. V nedělních parlamentních volbách však Fidesz s výrazným náskokem porazila strana Tisza vedená Péterem Magyarem.

Ten ve středu oznámil, že ho maďarský prezident Tamás Sulyok pověří sestavením vlády. Nová vláda by podle Magyara mohla složit přísahu do poloviny května nebo i dříve.

Reklama
Reklama

Magyar podle Politica dává najevo ochotu k mnohem užší spolupráci s Bruselem. Za jednu ze svých priorit označil rozmrazení asi 18 miliard eur (asi 438 miliard korun) z unijních fondů, které Maďarsku za Orbánovy vlády zablokovala Evropská komise kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot Evropské unie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Americký prezident Donald Trump. Foto z 26. března 2026.
Trump nabízí další náboženský motiv: nechal se zobrazit v objetí Krista

Trump nabízí další náboženský motiv: nechal se zobrazit v objetí Krista

Americký prezident Donald Trump ve středu na sociální síti sdílel umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus. Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm světlem léčí nemocného, což vyvolalo kritiku, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař.

Nervydrásající sedmou bitvu rozhodl jediný gól. Pardubice jsou ve finále extraligy

Hokejisté Pardubic zdolali v rozhodujícím sedmém semifinále play off extraligy doma pražskou Spartu 1:0, vyhráli sérii 4:3 na zápasy a potřetí za sebou postoupili do finále. V boji o první zisk titulu od roku 2012 se utkají od soboty s Třincem. Ve 14. minutě dnes rozhodl o výhře vítěze základní části Jan Mandát. Brankář Roman Will udržel podruhé v letošním play off čisté konto.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama