Orbán po drtivé porážce: Přijímám odpovědnost, výsledek mě překvapil

Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz po 16 letech u moci utrpěla v nedělních volbách drtivou porážku od opoziční strany Tisza, ve čtvrtek připustil, že maďarská pravice nemůže pokračovat ve své dosavadní podobě, a přislíbil obnovu své strany.
Za prohru ve volbách přijal plnou odpovědnost, ale nenaznačil, že by se chystal odstoupit z čela strany. Uvedla to maďarská média s odvoláním na Orbánův večerní rozhovor, který byl první od voleb.
„Nikdy jsem netoleroval žádnou korupci, odmítám veškerou propagandu s tím spojenou,“ prohlásil Orbán podle serveru Hvg.hu.
Orbánův soupeř Péter Magyar a jeho strana Tisza dokázali v neděli získat více než tři miliony voličů právě sliby, že odstraní korupční systém, zakořeněný za vlád Fideszu, a také napraví vztahy s Bruselem, který kvůli problémům s korupcí a právním státem za Orbánových vlád zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů Evropské unie.
„Byl bych nejšťastnějším člověkem, kdybych mohl vidět výsledky voleb předem. Také jsem si myslel, že vyhrajeme, bylo nás tolik,“ řekl dosluhující premiér a prohlásil, že porážku neočekával.
Tvrdil, že jej překvapuje, že všichni voliči, kteří v předchozích volbách zůstali doma, nyní hlasovali proti němu, a proto pokládá za důležité prozkoumat, proč je Fidesz nedokázal oslovit. „Nepředstírejme, že celá země odmítá minulou vládu,“ řekl Orbán a zdůraznil, že Fidesz má 2,3 milionu voličů.
Situaci hodlá probrat na schůzi poslaneckého klubu 28. dubna, ale také uvažuje o uspořádání sjezdu, který by zvolil nové vedení strany.
Výsledek voleb podle premiéra nelze vyhodnotit za čtyři dny. Stále si klade otázku, proč nemohl své poselství sdělit přesvědčivěji a proč poselství druhé strany, které pokládá za nebezpečné a horší, dokázalo oslovit více lidí. Na to zatím neexistuje odpověď, řekl Orbán podle serveru 444.hu.
„Bůh ochraňuj Maďarsko,“ prohlásil Orbán a zapochyboval, zda noví lidé u moci dokážou zemi bezpečně ochránit před problémy, jako jsou válka, energetická krize, inflace a migrace, jak to podle premiéra dokázal Fidesz.
Orbán v neděli rychle uznal porážku poté, co strana Tisza jeho soupeře Magyara získala v novém parlamentu ústavní většinu, a tím i šanci přepracovat Orbánovy zásahy do právního státu.
Poražený vůdce zatím o svých plánech do budoucna řekl jen málo, ačkoliv jakýkoliv náznak jeho odchodu z čela strany by pravděpodobně změnil maďarskou politiku, poznamenala agentura Reuters. Zatím je zřejmé, že se Orbán příští měsíc vzdá premiérské funkce, ve které jej vystřídá Magyar.
Fidesz podle agentury čelí bolestivému dilematu, co dál s významnou postavou maďarské politiky, která pomohla straně zvítězit v předchozích čtyřech volbách za sebou. Ale nyní se zdá, že promeškala generační posun ve voličské základně. Podle analytika Zoltana Novaka o Orbánově osudu rozhodnou dva faktory: víra v jeho schopnost oživit Fidesz a potenciální daň, kterou si na jeho straně může vyžádat protikorupční tažení Orbánova bývalého spojence Magyara.
Průzkumy před volbami ukázaly, že zejména mladí lidé toužili po změně. Fidesz podporovali převážně starší voliči, což pravděpodobně představuje riziko v příštích letech. „Za čtyři roky bude rozhodující, zda Fidesz dokáže zaujmout voliče mladší 65 let,“ řekl Novak. „Pokud se voličstvo nepodaří rozšířit o mladší skupiny, jeho osud bude zpečetěn,“ dodal.
Magyarův slib omezit funkční období premiérů jen na dvě by mohl Orbánovi znemožnit návrat k moci. Skutečnost, že Tisza, která vznikla před pouhými dvěma lety, porazila Orbána tak velkým rozdílem, byla pro Fidesz "obrovskou fackou", míní analytička Orsolya Ráczová.
„Nemyslím si, že by Orbán chtěl teď odejít, ale pokud chce zůstat, bude muset posílit svou legitimitu,“ řekla. „Nemyslím si, že Fidesz skončil, ale rozhodně potřebuje přehodnocení a strategickou změnu,“ dodala.
