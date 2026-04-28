Orbán nabídl rezignaci z vedení Fideszu. Rozhodne o tom sněm, oznámil poslanec

Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz, ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to v úterý podle agentury Reuters řekl jeden z poslanců Orbánovy strany, Erik Banki.
Fidesz prohrál parlamentní volby z 12. dubna, které vyhrála strana Tisza. Hlasování ukončilo 16 let Orbánova nepřetržitého vládnutí. Tato porážka vyvolala volání po změnách ve straně.
Fidesz bude hlasovat o novém vedení strany na sněmu 13. června, uvedla státní agentura MTI. Fidesz na žádost o komentář nereagoval. Orbán po úterním jednání celostátního vedení strany s novináři nehovořil.
Orbán ve svém prvním interview po volbách řekl, že jako předseda strany přebírá „plnou odpovědnost“ za porážku své strany a že maďarská pravice potřebuje „úplnou obnovu“.
Minulou sobotu na sociální síti oznámil, že se neujme svého křesla v parlamentu, ale „vrátí“ ho Fideszu. „V tuto chvíli nejsem potřeba v parlamentu, ale při reorganizaci národního tábora,“ uvedl politik, vnímaný jako spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského vůdce Vladimira Putina či izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Orbán v sobotu také uvedl, že si vedení strany přeje, aby zůstal ve funkci předsedy strany, a že je připraven na tento úkol, pokud ho červnový sněm podpoří, připomněl Reuters.
Orbán před úterním jednáním špiček Fideszu podle MTI řekl, že svůj mandát vrátilo všech 25 poslanců, zvolených do parlamentu na celostátní kandidátce. Tato „osobní oběť“ a „zodpovědné a loajální gesto“ podle Orbána prokazuje, že Fidesz zůstává nejsemknutější politickou komunitou v zemi.
Banki, patřící mezi uvedené poslance, kteří straně dali svůj mandát k dispozici, podle MTI řekl, že Orbán přirozeně nabídl svou rezignaci, ale o ní rozhodne sjezd. Žádná personální rozhodnutí se v úterý nepřijímala. Jako předčasnou odmítl otázku, zda Orbán bude mít na sněmu vyzyvatele. Někdejší šéf budapešťské stranické organizace János Fónagy uvedl, že podporuje Orbánovo setrvání v čele strany. Domnívá se, že Orbán nebude mít na sjezdu protikandidáta.
Ve vyhrocenou debatu se v úterý proměnilo sněmovní jednání o sociálních sítích české armády. Hlavním a jediným bodem diskuze se velmi rychle stal „zakázaný“ podcast generálního štábu s Petrem Pavlem. A byť ministerstvo obrany chtělo věc tutlat a neřešit, náčelník generálního štábu hodil do téhle strategii vidle. Detailně poslancům popsal, proč údajně resort zastavil rozhovor s prezidentem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Ve čtyřhře na antukovém turnaji Masters v Madridu si semifinále zajistila Kateřina Siniaková. V novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.
Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Prohlásila to v úterý. Fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů, to podle ní neovlivní. Hlasovat chce jako dosud a ráda by i zůstala v klubu ODS.