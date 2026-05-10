Zahraničí

Orbán mu dal azyl. Polský exministr uprchl z Maďarska do USA, tvrdí média

ČTK

Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který je ve vlasti stíhán kvůli podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, uprchl z Maďarska do Spojených států, uvedla dnes místní média. Polské úřady podle agentury AFP tyto informaci zatím ověřují. Maďarská vláda bývalého premiéra Viktora Orbána udělila Ziobrovi v loňském roce politický azyl.

Program convention of the Law and Justice party in Katowice
Ziobro, bývalý ministr v předchozí polské vládě, vedené stranou Právo a spravedlnost (PiS), čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry.Foto: Profimedia
O tom, že se Ziobro nachází v USA, informovala polská televizní stanice Republika, zatímco stanice TVN24 zveřejnila jeho fotografie z mezinárodního letiště Newark Liberty v New Jersey.

Dosud není jasné, jak se Ziobrovi podařilo do USA vycestovat, protože Polsko již dříve uvedlo, že mu byl odebrán polský pas. Polské státní zastupitelství na síti X napsalo, že v současné době nemá informace potvrzující, že by se bývalý ministr nacházel mimo schengenský prostor. "Všechny informace, které se v této souvislosti objevují, jsou průběžně ověřovány." dodala prokuratura.

Polský ministr spravedlnosti Waldemar Zurek uvedl, že pokud se informace o jeho útěku do USA potvrdí, požádá Washington o Ziobrovo vydání.

Ziobro, bývalý ministr v předchozí polské vládě, vedené stranou Právo a spravedlnost (PiS), čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů. Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům, jakož i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.

Poté, co Orbánova vláda v dubnových maďarských volbách ztratila moc, prohlásil nový premiér Peter Magyar, že jeho země již nebude chránit osoby stíhané v jiných zemích. "Maďarsko už nebude skládkou mezinárodně hledaných zločinců", řekl na tiskové konferenci den po oznámení svého vítězství. Jako příklad těchto osob uvedl právě Ziobra a jeho bývalého zástupce Marcina Romanowského, který taktéž získal v Maďarsku politický azyl. Ten je podle AFP podezřelý ze zpronevěry téměř 40 milionů eur (972,2 milionu korun).

fanoušci, pyrotechnika

Skandální konec sobotního ligového derby, při kterém vtrhly stovky domácích fanoušků na hřiště, mocně otřáslo celou fotbalovou Slavií. Hned po utkání se šéf klubu Jaroslav Tvrdík omluvil, následující den pak začaly v Edenu padat nekompromisní tresty. Jeden z viníků incidentu, který atakoval brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, se na sešívané doma už nepodívá. A Tvrdík varuje, že to je jen začátek.

Estonsko, vojáci, vojenská přehlídka 24. února 2026, Tallinn, den nezávislosti.

