Orbán Maďarům vymývá mozky. Veřejnoprávní televize je jeho hlásná trouba, říká exministr zahraničí

před 1 hodinou

Kampaň před nedělními maďarskými parlamentními volbami ovládlo strašení migrací, islámem a Bruselem. To jsou hlavní témata premiéra Viktora Orbána. | Video: Martin Novák | 02:13

Bývalý maďarský ministr zahraničí Géza Jeszensky řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že Viktor Orbán mate veřejnost, aby se bála Bruselu.

Kyjev/Budapešť - Ještě mnohem více než v České republice se hovoří v předvolební kampani o migraci a takzvané islamizaci v Maďarsku. Premiér Viktor Orbán voličům tvrdí, že země je v nebezpečí, pokud ustoupí Evropské unii a začne přijímat uprchlíky.

Kromě EU útočí na neziskové organizace placené finančníkem maďarského původu Georgem Sorosem, který podle něj chce Evropu zaplnit migranty a připravit ji o křesťanskou identitu.

Na předvolebních mítincích mluvil premiér o "Sorosových žoldácích" a prohlásil, že "jde o to, zda Maďarsko zůstane křesťanskou zemí".

"On se na tuto věc soustředí a bylo to jeho jediné předvolební téma - Maďarsko je v nebezpečí, pokud já nezvítězím. Maďarsko už nebude zemí Maďarů, napadnou ho a zaplaví migranti. Je to úplný nesmysl," řekl Aktuálně.cz bývalý maďarský ministr zahraničí Géza Jeszensky.

Problém migrace podle něj mohou vyřešit dohromady lídři členských států na základě evropské solidarity. "Pokud by takový tlak vznikl, Maďarsko by ho nemohlo ustát. Je to matení veřejnosti, vymývání mozků veřejnosti, aby se bála Bruselu," dodal.

Jeszensky byl šéfem maďarské diplomacie v první polovině devadesátých let v první demokraticky zvolené vládě po pádu komunistického režimu. Jeszensky později působil kromě jiného jako velvyslanec Maďarska ve Spojených státech.

Podívejte se na reportáž z předvolebního Maďarska:

Reportáž o maďarských volbách. | Video: Martin Ehl | 02:39

V rozhovoru pro Aktuálně.cz zdůraznil, že ho zneklidňuje postupná likvidace nezávislých médií v Maďarsku.

"Pro mě jako demokrata, který byl v opozici vůči komunismu, má svoboda médií a další svobody zásadní význam. Veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televize se skutečně staly ústy vlády. V provinciích, kde jsou deníky stále čtené, byly skoupeny přáteli a podporovateli Orbána. Mimo Budapešť mají lidé velmi málo nezávislých informací," popisuje maďarské poměry Jeszensky.

Exministr zároveň kritizuje uzavření deníku Népszabadság. Ten skončil v roce 2016 po údajné dohodě majitele vydavatelství s premiérem Viktorem Orbánem. "Zavřen byl zcela nepřijatelným způsobem. Je to velmi smutná situace. Jen dva deníky v Budapešti nepodporují vládu," prohlašuje Jeszensky, který se na pozvání Českého centra Kyjev zúčastnil na Ukrajině Evropského debatního klubu Majdan.

Orbánův Fidesz zřejmě zvítězí

Maďaři jdou volit v neděli 8. dubna. Favoritem je Orbánova strana Fidesz (Maďarská občanská unie). Na druhém místě by měla skončit podle průzkumů krajně pravicová strana Jobbik (Hnutí za lepší Maďarsko), která se rovněž tvrdě vymezuje vůči muslimům a migrantům.

Třetí místo zřejmě obsadí společná levicová kandidátka Maďarské socialistické strany a formace Dialog za Maďarsko (Párbeszéd). Je však možné, že Orbán zvítězí s menším náskokem než v letech 2010 a 2014.

"Vždy je těžké předpovídat, ale jsem si téměř jistý, že Orbánova většina bude menší, než byla dosud. Dokonce si nejsem jistý, jestli vůbec bude mít většinu. Je to mnohem otevřenější, než jsme ještě nedávno očekávali," doplňuje Géza Jeszensky.

Video: V nejchudší části Maďarska budou volit Fidesz. Ze strachu z migrantů