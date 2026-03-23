Orbán jako Michelangelo? Macinka podpořil maďarského premiéra

Do maďarské metropole Budapešti se o víkendu sjely konzervativni elity včetně špiček europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu. Jenom pár týdnů před důležitými parlamentními volbami lídři podpořili premiéra Viktora Orbána, jako inspiraci jej vyzdvihl i český ministr zahraničí Petr Macinka.
Macinka ve svém vystoupení přirovnal Orbána k výjimečným historickým postavám. „Je statisticky dokázáno, že postava jako – řekněme – Michelangelo Buonarroti se narodí zhruba jednou za 500 let,“ uvedl šéf resortu zahraničí s tím, že jednoho takového muže nyní Maďarsko má ve svém čele.
„Kdykoli Viktor Orbán vstoupí do místnosti, je to, jako by vstoupilo samotné Maďarsko,“ poznamenal Macinka. Podle něj je Maďarsko zemí, která si nenechá diktovat své hodnoty zvenčí, a současný maďarský postoj je hluboce zakořeněn v historické zkušenosti let 1848, 1956 a 1989.
„Tyto maďarské roky vzdoru nám všem jasně ukazují, že mít vlastní názor není hrozbou, ale podmínkou vitality našich národů,“ prohlásil Macinka. Dodal, že Maďarsko pod vedením Viktora Orbána jako jedno z prvních rozpoznalo „dnešní progresivistická nebezpečí“ a stalo se inspirací pro ty, kteří bojují za konzervativní tradice Západu a křesťanské hodnoty.
Konzervativní konference CPAC, které se od soboty zúčastnilo přes 600 zahraničních hostů z 51 zemí, sloužila jako demonstrace síly před nadcházejícími maďarskými volbami. Ty se uskuteční už 12. dubna a některé průzkumy favorizují Orbánova protikandidáta z opoziční strany Tizsa Petera Magyara.
Kromě českého ministra na akci promluvil například argentinský prezident Javier Milei. Orbána označil za „maják pro nás všechny“, mezi významnými evropskými politickými osobnostmi, které promluvily, byli gruzínský premiér Iraklij Kobakhidze, lídr nizozemské strany PVV Geert Wilders a jeho protějšci Herbert Kickl a Alice Weidelová z rakouské strany FPÖ a německé strany AfD.
Podporu Orbánovi vyjádřil prostřednictvím videozdravice i americký prezident Donald Trump, který vyzdvihl maďarskou obranu hranic a suverenity.
„Podporuji jeho zvolení, které se blíží: má mou plnou a absolutní podporu,“ vzkázal maďarskému premiérovi a dodal, že „ukázal celému světu, co je možné, když bráníte své hranice, své dědictví, svou suverenitu a své hodnoty“. „Doufám tedy, že vyhraje, a doufám, že vyhraje s velkým úspěchem,“ popřál Trump.
Někteří komentátoři se ale i tak domnívají, že podpora americké vlády se zdá být omezená. Očekávala se totiž účast amerického viceprezidenta J. D. Vance, kdy agentura Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje z Bílého domu informovala, že Vance by měl „v nadcházejících dnech“ odcestovat do Budapešti. Tiskové oddělení Bílého domu se však k situaci odmítlo oficiálně vyjádřit a Maďaři se museli spokojit s videozdravicí.
Na akci navázalo pondělní „Velké shromáždění“ frakce Patrioti pro Evropu, kterého se zúčastnili i Marine Le Penová a Matteo Salvini.
Podle Le Penové budou maďarské volby prvním hlasováním v rámci toho, co nazvala „velkým volebním otřesem“ vítězství pravice v Evropě. „Dvanáctého dubna předáte unaveným starým technokratům v Bruselu nové poselství síly, odhodlání a naděje. Bude slyšet od Paříže po Budapešť a ve všech evropských hlavních městech,“ prohlásila francouzská politička.
Viktor Orbán, který je u moci od roku 2010, bude podle médií čelit možná nejtěžšímu boji o znovuzvolení za posledních 16 let. Důvodem jsou tři roky stagnace, prudký nárůst životních nákladů a silný soupeř Péter Magyar, kterého mnozí považují za reálnou alternativu a jehož středopravicová opoziční strana Tisza vede ve většině průzkumů veřejného mínění s výrazným náskokem, píše agentura Reuters.
