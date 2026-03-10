Orbán chce držet ukrajinské miliony v Maďarsku. Kyjev mluví o „státním banditismu“

Spor mezi Budapeští a Kyjevem kvůli zabaveným milionům a zlatu ukrajinské banky se vyostřuje. Vládní strana Fidesz navrhuje, aby maďarské úřady peníze zadržely po dobu dvou měsíců. Umožnit by to měl nový zákon, o němž by se mohlo hlasovat už v úterý.
Budapešť v pátek oznámila zadržení sedmi Ukrajinců, kteří v bankovních vozech převáželi z Rakouska na Ukrajinu 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata. Maďarské úřady je zadržely kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz, který splňoval všechny zákonné požadavky. Ukrajina proto obvinila Maďarsko, že sedm zaměstnanců státní banky Oščadbank fakticky držela jako rukojmí. Budapešť sice zadržené v pátek propustila a podle médií se již vrátili na Ukrajinu, hotovost a zlato však zůstaly v Maďarsku.
Orbán chce peníze držet dva měsíce
Vládní strana premiéra Viktora Orbána Fidesz navrhuje, aby úřady peníze a zlato držely po dobu dvou měsíců, než bude vyšetřování dokončeno. Návrh byl v pondělí předložen parlamentu a hlasování o něm může proběhnout už v úterý, píše agentura Reuters.
„Chceme vědět, co Ukrajinci s tak obrovským množstvím peněz dělají,“ prohlásil Orbán na sobotním předvolebním shromáždění.
Kyjev mluví o „státním banditismu“
Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha v neděli požadoval okamžité vrácení peněz a zlata a kroky Maďarska označil za „bezprecedentní akt státního banditismu a vydírání“. V pondělí prohlásil, že Maďarsko se ocitlo ve „spirále bezpráví“.
„Poté, co ukradli peníze ukrajinské státní banky, nyní předkládají zákon, který má jejich nezákonné zabavení ‚zlegalizovat‘. Je to faktické přiznání, že kroky Maďarska nemají žádný právní základ,“ uvedl v příspěvku na síti X.
Ukrajina také obvinila Maďarsko z porušení práv svých občanů. Podle Kyjeva byli zadržení Ukrajinci drženi 28 hodin v poutech, byly jim zabaveny osobní věci a nebyla jim poskytnuta odpovídající lékařská péče.
Jeden ze zatčených, který má cukrovku, dokonce ztratil vědomí. Podle ukrajinského ministerstva mu byl následně „násilně vnitrožilně podán lék, který způsobil prudký nárůst hladiny cukru v krvi a nástup hypertenze", což si vyžádalo jeho převoz do nemocnice. Kyjev obvinil Maďarsko z porušení evropských úmluv o lidských právech.
Návrh zákona předložený maďarskému parlamentu počítá s tím, že hotovost a zlato zůstanou v Maďarsku po dobu 60 dnů. Během této doby bude daňový úřad provádět v této věci „utajené zpravodajské prověřování“.
Vyšetřování má podle návrhu objasnit původ a cílové místo majetku, identitu kurýrů a jejich případné vazby na kriminální nebo teroristické organizace. Úřady také chtějí zjistit, jaké důsledky mohl mít převoz těchto prostředků pro národní bezpečnost Maďarska.
Napětí kvůli ropě
Incident se odehrál v době vyostřeného napětí mezi Budapeští a Kyjevem kvůli přerušení dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok a opravy potřebují čas.
Budapešť však obviňuje ukrajinské vedení z průtahů a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Maďarská vláda proto hodlá blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Kyjev provoz ropovodu neobnoví.
Orbán navíc v pátek podle agentur prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky ropy přes ropovod Družba.
Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády. Země je dlouhodobě závislá na dodávkách ruské ropy a Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje s Moskvou dobré vztahy.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí více než dvacet zraněných po ruských vzdušných útocích
Rusko v noci na úterý podniklo další sérii dronových útoků na Ukrajinu. V Charkově a Dnipru při nich utrpělo zranění více než 20 lidí, uvedly místní úřady. Naopak Moskva tradičně bez podrobností informuje o likvidaci útočících ukrajinských dronů.
ŽIVĚ Petr Pavel navštívil lotyšského prezidenta, společně proberou bezpečnost Evropy
Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, bude následovat schůzka hlav států mezi čtyřma očima i jednání s delegacemi. Poté prezidenti setkání okomentují pro média.
Válka s Íránem pokračuje druhým týdnem. Ve videu přinášíme pět klíčových momentů
Boje mezi Íránem a americko-izraelskou koalicí vstupují do druhého týdne. Minulý týden přinesl řadu zásadních momentů. Jejich přehled přinášíme ve videu.
ŽIVĚ Ropa Brent zlevňuje, reaguje tak na Trumpova slova o konci války
Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima prudce klesají, severomořský Brent odepisuje přes osm procent. Reagují tak na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek ropy na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu.
Česká zbrojovka chce vstoupit na amsterodamskou burzu Euronext
Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma dnes v tiskové zprávě uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.