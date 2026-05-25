Opusťte rychle Kyjev, vyzvali Rusové diplomaty. Plánují další údery

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že v odvetě za ukrajinský úder na Starobilsk zahajuje údery na vojenskoprůmyslové objekty, velitelská stanoviště a místa rozhodování v Kyjevě. Vyzvalo též zahraniční diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
Ukrajinská armáda minulý týden uvedla, že u Starobilsku v okupované Luhanské oblasti zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku. Podle okupačních úřadů byl však cílem internát pedagogické školy, zahynulo 21 lidí. Ruský prezident Vladimir Putin v návaznosti na tato tvrzení nařídil ruským ozbrojeným silám odvetu.
Maturant před zkouškou zkolaboval a zemřel. Nečekanou tragédii vyšetřují kriminalisté
Policie vyšetřuje smrt maturanta, který před klíčovou zkouškou zkolaboval na parkovišti u Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. Přivolaní záchranáři už nedokázali dvacetiletému mladíkovi pomoci, resuscitace pak trvala desítky minut. Zatím není jasné, co bylo příčinou smrti. Na případ upozornil web Novinky.cz.
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
"Buďte tu alespoň 16 dní v měsíci." Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny
Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců Sněmovně. O schválení novely ministerstva vnitra v pondělí informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat, nebo být v evidenci úřadu práce.
"Čína Rusy zneužívá." Expert popisuje vojenské propojení zemí Putina a Si
Nová studená válka se neodkládá, ale úspěšně krotí. Tak hodnotí Trumpovu návštěvu Pekingu přední americký geopolitik z Hudsonova institutu Richard Weitz. Čína je podle něj výzva, Rusko akutní hrozba. Odchodu USA z NATO se prý bát nemusíme. Dochází jen k přehodnocení, kdo je teď pro Washington nejoblíbenějším partnerem. Bylo to Německo a Velká Británie, teď to možná bude Polsko.