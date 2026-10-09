„Zima bude mimořádně těžká,“ varoval kyjevský starosta obyvatele hlavního města. Těm, kteří mají příbuzné nebo přátele mimo Kyjev, doporučil, aby zvážili dočasné přesídlení. Rusové před zimou zintenzivňují útoky na už tak dost poškozenou ukrajinskou energetickou soustavu. Hrozí tak, že se obyvatelé metropole ocitnou v zimě bez proudu.
O úplné evakuaci města Vitalij Kličko neuvažuje. „To je Putinův cíl... nejlepší možný scénář pro Putina je, když všichni odejdeme a předáme mu naše prázdná města a naši zemi,“ uvedl v rozhovoru pro AFP. Doplnil, že Kyjev připravuje záložní topné systémy a zásoby paliva, potravin a pitné vody.
Ani tato opatření však podle něj nemusejí stačit. „Bez ohledu na to, jak dobře se připravíme, pokud selže naše protivzdušná obrana, můžeme se ocitnout v zoufalé situaci,“ podotkl starosta.
Ukrajina zatím kvůli ruským útokům přišla o 70 % své výrobní kapacity elektřiny (přes 27 GW). Poškozeno bylo více než 80 % tepelných elektráren. Zničeny nebo vážně poškozeny byly stovky klíčových trafostanic a vedení velmi vysokého napětí (750 kV a 330 kV).
Bez nich nelze elektřinu z funkčních zdrojů (například ze tří jaderných elektráren, které Rusové zatím nebombardují a které pokrývají přes polovinu zbývající spotřeby) efektivně přenášet do měst.
Ukrajina zachraňuje situaci masivním dovozem energií z Polska, Slovenska a Rumunska, přesto čelí většina země plánovaným i neplánovaným odstávkám proudu. Elektřina jde obvykle jen několik hodin denně.
Energetici sice nepřetržitě opravují poškozená zařízení, docházejí jim ale zásoby náhradních dílů a transformátory. Ukrajina se proto snaží o masivní decentralizaci – instalaci stovek malých benzinových, naftových a především plynových generátorů a kogeneračních jednotek (které vyrábí elektřinu i teplo) pro jednotlivé čtvrti a nemocnice.
Ukrajinská podzemní plynovodní síť je vůči ruským raketám a dronům odolnější než elektrická vedení a trafostanice. Plyn do měst proudí poměrně spolehlivě i v době, kdy je elektrická síť vyřazená z provozu. Ukrajina patří k nejvíce plynofikovaným zemím v Evropě. Prakticky všechna velká a střední ukrajinská města a polovina vesnic mají kompletně vybudovanou plynovou infrastrukturu.
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