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Zahraničí

"Optimalizace" v americké armádě narazila, ministerstvo stáhlo pokyny o testování hladiny testosteronu

ČTK
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Americké ministerstvo obrany dočasně stáhlo nedávno publikované pokyny o povinném testování hladiny testosteronu vojáků starších 30 let. S odkazem na nejmenovaný zdroj o tom ve čtvrtek napsala agentura Reuters.

Americký ministr obrany Pete Hegseth.
Americký ministr obrany Pete Hegseth.Foto: REUTERS – Daniel Heuer
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Ve středu zveřejnil Pentagon na svých webových stránkách „Klinické pokyny pro optimalizaci zdraví a lidské výkonnosti“. Ve čtvrtek ale byly tento dokument a doprovodné prohlášení mluvčího Seana Parnella odstraněny.

„Návrh zveřejněný 2. září 2026 byl dočasně stažen, aby bylo možné provést aktualizace,“ uvedl úředník a dodal, že prozatímní pokyny zůstávají v platnosti.

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Podrobné klinické pokyny stanovovaly oddělené postupy screeningu nedostatku testosteronu pro muže a ženy, které se měly provádět v rámci jejich každoročních zdravotních prohlídek. Pokyny měly vstoupit v platnost okamžitě a Pentagon uvedl, že jejich cílem je zlepšit bojovou připravenost prostřednictvím identifikace a řešení problémů souvisejících s hladinou hormonů.

Ve středečních pokynech se uvádělo, že muži ve věku 30 let a více budou vyšetřováni pomocí dotazníku, který by mohl následně vést ke krevnímu testu na hladinu testosteronu a v případě potřeby k testosteronové substituční terapii.

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Ženy by rovněž procházely screeningem prostřednictvím dotazníku, na jehož základě by mohla následovat léčba stavů souvisejících s hormonální nerovnováhou.

Testosteron by byl u žen používán pouze v případě jedné z diagnóz, u nichž podle ministerstva existují důkazy o účinnosti, jako je porucha hypoaktivní sexuální touhy, charakterizovaná znepokojivě nízkou úrovní sexuálního zájmu, napsala agentura Reuters.

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Americký ministr obrany Pete Hegseth, který prosazuje doplňování testosteronu, oznámil v červenci povinné testování, což mezi odborníky vyvolalo otázky, zda má taková politika vědecké opodstatnění. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) plánuje v polovině září uspořádat setkání odborníků, na kterém se bude diskutovat o lékařském využití testosteronu.

Lékaři vyjádřili obavy, že plošné testování na testosteron by mohlo vést k zbytečné nebo potenciálně škodlivé léčbě, a uvádějí, že existuje jen málo důkazů o tom, že by plošné testování na nízkou hladinu testosteronu u vojáků zlepšilo bojovou připravenost USA.

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