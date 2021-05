Seagal "zazářil" na půdě zbídačené Venezuely. Je už jen stínem akční ikony 90. let

Šéf vojenských zpravodajců Jan Beroun potvrdil, že se na schůzce na ministerstvu vnitra debatovalo o cestě do Moskvy, ale ne o tom, že by se měly měnit informace za vakcínu, řekla předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

Šéf komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Vít Rakušan (STAN) uvedl, že nemá pochybnosti o tom, že vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) cestu do Ruska plánoval. Není to podle něj v souladu s tím, co bylo řečeno dřív.

Připravujeme podrobnosti.