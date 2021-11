Žádný alkohol za volantem. Auta v USA mají mít systém, který opilým zabrání v jízdě

Ve Spojených státech každoročně při dopravních nehodách, kde sehrál roli alkohol, zemře deset tisíc lidí, což je zhruba třetina všech obětí silničního provozu. Od roku 2026 by však tento problém mohl zmizet.

V rámci infrastrukturního zákona, který schválil Kongres a v pondělí podepsal prezident Joe Biden, by měly být automobily od tohoto roku vybaveny technologií zamezující řidičům jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

"Z amerických silnic zmizí zabiják číslo 1. Potřebujeme technologii, která zastaví tuto černou můru na našich cestách," přivítala rozhodnutí Kongresu Alex Otteová, prezidentka sdružení Matky proti řízení pod vlivem alkoholu (MADD).

Legislativa neurčuje, jaký výstražný systém mají automobilky použít, ale obecně stanoví, že "systém má sledovat chování řidiče motorového vozidla". A když systém zjistí, že řidičův výkon může být oslaben, auto se vůbec nerozjede nebo zastaví.

Současné technologie nabízejí dvě možnosti. Vozy mohou být vybaveny detektory, do kterých řidič dýchne před nastartováním. Tento systém se v některých státech USA používá pro řidiče, kteří už dříve měli problémy s alkoholem za volantem.

Sofistikovanější možností jsou infračervené kamery, které snímají řidiče, a když vyhodnotí - podle reakcí nebo například podle očí -, že je nezpůsobilý k jízdě, vozidlo postupně zpomalí a pak zcela zastaví. Tento systém některé automobilky, například GM, BMW nebo Nissan, ve svých vozech už nabízejí.

Test, nebo kamery?

Experti na automobilovou bezpečnost upozorňují, že oba zmíněné systémy mají své nevýhody. Ale ani mezi sebou se neshodnou, které řešení by bylo lepší. Podle jedněch by bylo dýchání do detektoru, kdykoliv sednete do auta, pro mnohé řidiče iritující. "Myslím, že to by se mnohým lidem nelíbilo, není to praktické," uvedl pro agenturu AP Sam Abuealsamid, analytik z poradenské firmy v dopravě Guidehouse Insight.

Scott Schmidt z Aliance pro inovace v automobilismu si naopak myslí, že problémy by byly s kamerovým systémem. Pro takový zásah do svobody řidiče, jako je zastavení vozu, jsou podle něj potřeba průkazná data. A ty prý poskytne test na alkohol.

Schmidt pro deník Washington Post uvedl, že by hrozilo, že američtí řidiči by se proti takovému systému, který by je omezoval a přitom byl nespolehlivý, vzbouřili a auta s ním by nepřijali. Upozorňuje zároveň na zkušenost ze 70. let minulého století, kdy měla být auta vybavena zařízením, které neumožňovalo nastartovat bez zapnutých bezpečnostních pásů. Ukázalo se to ale tak nepopulární, že federální vláda rychle vzala tuto regulaci zpět.

S tím, aby byli opilí řidiči nějakým způsobem omezeni, vyřazeni z provozu, ovšem podle průzkumů souhlasí většina Američanů. A je tak zřejmé, že toto nařízení se prosadí a uvede do praxe.

V amerických médiích ovšem v souvislosti s tím znějí skeptické hlasy, zda to opravdu bude už v roce 2026. Kongres to sice tak federální Agentuře pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) a automobilkám nařídil, ale zároveň nechal otevřenou možnost, že se termín může prodloužit, pokud by to bylo v původní lhůtě neproveditelné.

Zapomenuté dítě na sedačce

NHTSA a výrobci automobilů už v minulosti řadu bezpečnostních nařízení časově nedodrželi, agentura AP aktuálně napočítala nejméně dvanáct takových opatření, která mají zdržení.

Už v roce 2012 zákon například stanovil, že do roku 2015 v autech mají být detektory, zda jsou pasažéři na zadních sedačkách připoutáni. Dodnes to však nebylo uvedeno do praxe. Loni přitom byla více než polovina obětí automobilových nehod nepřipoutána, což je nejvyšší podíl právě od roku 2012.

Jiné bezpečnostní nařízení, které je součástí aktuální Bidenovy infrastrukturní legislativy, se podle expertů naopak podaří stihnout. Do roku 2025 mají být vybaveny vozy indikátorem, který řidiče při vypnutí motoru upozorní, že má na zadní sedačce dítě.

Samy automobilky se na zavedení tohoto systému dohodly už před dvěma roky v reakci na smutnou statistiku, podle které od roku 1990 zemřelo už okolo 1000 malých dětí v autě na přehřátí organismu, když je tam řidiči zapomněli. Jen v roce 2018 to bylo podle organizace Kidsandcars.org 54 takových případů.

Každých 52 minut

Z celkové sumy Bidenova infrastrukturního balíku ve výši 1,2 bilionu dolarů půjde na zvýšení bezpečnosti na amerických silnicích 20 miliard dolarů. V době pandemie se sice snížila frekvence dopravy, Američané jezdí méně, ale nehodovost naopak stoupla.

Loni zemřelo na amerických silnicích 38 680 lidí, nejvíce od roku 2007. V prvních šesti měsících letošního roku tento trend navíc zaznamenal další nárůst, o více než deset procent ve srovnání s loňskem.

"To nejsou jen čísla. To jsou členové rodin, přátelé, kolegové z práce, sousedé, spoluobčané. Takové počty mrtvých, které v současnosti vidíme na amerických silnicích, jsou nepřijatelné," uvedla náměstkyně ministerstva dopravy Polly Trottenbergová pro agenturu AP.

Znemožnění řízení lidem po požití alkoholu nebo jiné omamné látky k tomu může být významným krokem. Nechvalně známý a v současnosti široce rozšířený přestupek "DUI" (Driving Under Influence), označující "řízení pod vlivem", by mohl od roku 2026 zmizet z amerických silnic a z policejních záznamů.

V současné době podle statistiky amerického ministerstva dopravy na následky nehody s účastí alkoholu v USA každých 52 minut zahyne jeden člověk.