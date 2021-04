Rekonstrukce tajné mise: Agenti přijeli z různých míst, po explozi zmizeli v Rusku

Praha Ostrava Vídeň Budapešť Vrbětice 112 km 2 hod. autem 300 km 3,5 hod. autem 13. října 370 km 4 hod. autem 13. října 400 km 5 hod. autem ??? výbuch muničního skladu číslo 16 16. října 9:25 Averjanov Ježov Miškin Čepiga Kalinin Kapinos Gebrev MOSKVA Mocná tajná služba GRU

Andrej Averjanov alias Andrej Overjanov generálmajor, velitel jednotky 29155 i vrbětické operace, zástupce šéfa celé GRU má přímé spojení s Kremlem do Vídně přiletěl z Moskvy v letadle ruského dopravce Aeroflot 13. října, zpět do Ruska odletěl 16. října večer

Nikolaj Ježov alias Nikolaj Kononichin člen jednotky 29155, podílel se na přípravě otravy bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva do Vídně přiletěl z Moskvy 11. října, zpět do Ruska se vrátil až 3. listopadu. Není jasné, co dělal a kde byl do té doby

Alexandr Miškin alias Alexandr Petrov alias Nikolaj Popa plukovník, držitel nejvyššího státního vyznamenání Hrdina Ruské federace vojenský lékař, jeden z travičů Sergeje Skripala v Salisbury v roce 2018 vystupuje pod krytím prodejce sportovní výživy pod moldavským pseudonymem Popa měl povolení ke vstupu do vrbětického skladu v době výbuchu do Prahy přiletěl z Moskvy 11. října, zpět do Ruska se vrátil z Vídně 16. října letem v 10:05

Anatolij Čepiga alias Ruslan Boširov alias Ruslan Tabarov plukovník, držitel nejvyššího státního vyznamenání Hrdina Ruské federace, jeden z travičů Sergeje Skripala v Salisbury v roce 2018 vystupuje pod krytím prodejce sportovní výživy pod tádžickým pseudonymem Tabarov měl povolení ke vstupu do vrbětického skladu v době výbuchu do Prahy přiletěl z Moskvy 11. října, zpět do Ruska se vrátil z Vídně 16. října letem v 10:05

Jevgenij Kalinin cestoval pod svým pravým jménem, oficiálně v rámci pracovní cesty na ruskou ambasádu v Maďarsku z Moskvy do Budapešti přiletěl 10. října, podrobnosti o přesném datu cesty do Ostravy nebo o návratu do Ruska nejsou známy

Alexej Kapinos cestoval pod svým pravým jménem, oficiálně v rámci pracovní cesty na ruskou ambasádu v Maďarsku z Moskvy do Budapešti přiletěl 10. října, podrobnosti o přesném datu cesty do Ostravy nebo o návratu do Ruska nejsou známy

Emilijan Gebrev bulharský obchodník se zbraněmi, munice z Vrbětic měla být určená jemu jeho firma EMCO nejspíš dodává zbraně ukrajinské vládě a armádě v roce 2015 se ho členové GRU pokusili dvakrát otrávit, došlo i k explozím muničních skladů v Bulharsku popírá, že by zbraně z Vrbětic byly určené pro vývoz na Ukrajinu

MOSKVA Mocná tajná služba GRU Ruská vojenská rozvědka GRU (celým názvem Hlavní správa generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace) sídlí na adrese Choroševskoje šosse 76B. Její součástí je tajná jednotka 21955, která se zaměřuje na podvratné operace v zahraničí. Podle českých vyšetřovatelů stojí i za výbuchy muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Elitní oddíl existuje nejspíš od roku 2009, na veřejnost o něm pronikly první informace až o 10 let později. Podle deníku New York Times je cílem jednotky 21955 destabilizace zbytku Evropy. Slouží v ní veteráni válek v Afghánistánu, Čečensku, na Balkáně i na Ukrajině. V rámci této jednotky pak působí ještě zvláštní elitní tým asi 30 mužů. Ti se kromě otravy Sergeje Skripala, výbuchů ve Vrběticích a pokusu o zabití Emilijana Gebreva snažili provést státní převrat v Černé Hoře v roce 2016 a úřady prošetřují možnost, že byli zapojení do katalánského referenda o nezávislosti v roce 2014. Moskva všechna obvinění popírá.