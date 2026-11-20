Francouzští vojáci podle rozhlasové stanice RFI už od léta tajně působí přímo na Ukrajině. Rusko to označilo za „přímou účast ve válce“ a Paříž varovalo před následky. Francouzská vláda odpovídá, že taková tvrzení jsou absurdní.
Francie nikdy nepřiznala, že by její vojáci byli na ukrajinském území. V pondělí ale stanice Radio France Internationale (RFI) zveřejnila, že tam nejméně od léta 2026 působí utajovaná struktura s názvem Volja. Vede ji francouzský generál. Ukrajinské slovo „volja“ znamená vůli i svobodu.
Francouzi podle RFI nebojují, ale cvičí ukrajinské vojáky a starají se o techniku, kterou Paříž Kyjevu dodala, hlavně o houfnice Caesar a stíhačky Mirage 2000. Právě údržba vysoce sofistikované západní techniky je náročná a řada zemí je závislá na západní pomoci.
Krytí přes Polsko
Aby přítomnost vojáků zůstala utajená, posloužila podle zdrojů RFI jako zástěrka oficiální mise Gerfaut. V jejím rámci Francouzi od roku 2023 cvičí Ukrajince v Polsku. „Vojáci vysílaní na Ukrajinu mají říkat, že jedou do Polska,“ popsal jeden ze zdrojů.
Zprávu potvrdila agentura AFP. Její zdroj obeznámený s celou věcí uvedl, že malé skupiny vojáků působí na Ukrajině od srpna. „Rotace francouzských instruktorů ve Francii, v Polsku a příležitostně i na Ukrajině je realita. Nejde ale o vojenskou operaci. Neexistuje žádný úmysl zapojit se do bojových akcí.“
Lavrov: Už to není pomoc, ale válka
Moskva zareagovala v úterý. „Nejen Francouzi, to víme. Vyjádřili jsme znepokojení. Už nejde o podporu Ukrajiny, ale o přímou účast ve válce,“ řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov novinářům v Manile, kde probíhal summit sdružení ASEAN. Ukrajinský server NV dodává, že Moskva Paříž diplomatickou cestou „varovala před možnými následky“.
Paříž odpověděla ještě týž den. „Mluvit o přímé účasti ve válce je absurdní,“ prohlásila ministryně pro ozbrojené síly Alice Rufová. Ta zároveň poprvé nepřímo potvrdila, že na Ukrajině existuje „koordinační struktura“, která úzce spolupracuje s francouzskou obrannou misí a zajišťuje cílený výcvik a údržbu techniky. Počet vojáků je podle ní „velmi omezený“, mise jsou „mimořádně krátkodobé“ a probíhají „velmi daleko od frontové linie“.
Parlament nic nevěděl
Doma se teď Macronova vláda musí vypořádat i s tím, že o misi neinformovala poslance. Francouzská ústava přitom ukládá vládě oznámit parlamentu nasazení armády v zahraničí nejpozději do tří dnů. Vláda tvrdí, že u tak malé a nebojové mise to není potřeba.
Opozice se ozvala okamžitě. „Pozor. V žádném případě se nesmíme stát účastníky války na Ukrajině,“ napsal na síti X levicový lídr Jean-Luc Mélenchon. Rufová mu odpověděla, že to tvrdí „jen pan Lavrov, kremelská propaganda a vy“.
Prezident Emmanuel Macron se ke zprávě přímo nevyjádřil. Už o víkendu ale na síti X napsal, že pomáhat Ukrajině znamená bránit Francii. Kritizoval i ty, kdo chtějí pomoc Kyjevu „přidělovat na příděl“ a vnutit mu „nespravedlivý mír“. „To je recept na příští válku,“ dodal.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Trump řešil s Putinem mír na Ukrajině. Chce válku ukončit, tvrdí americký prezident
Ruský prezident Vladimir Putin chce ukončit válku na Ukrajině. V pátek to na tiskové konferenci ve Washingtonu prohlásil americký prezident Donald Trump. Řekl, že o Ukrajině s Putinem vedl na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu „velice dobrý“ rozhovor. Trump také pochválil svůj vztah s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který označil za skvělý.
Předpověď na víkend: Tohle počasí vám může přivodit zlomeniny. ČHMÚ vydalo výstrahu
Žádný teplotní zvrat k lepšímu o víkendu nepřijde. Na mnoha místech České republiky se bude od sobotní noci naopak tvořit sezónní nemesis v podobě náledí, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své páteční výstraze. Lidé by se proto měli mít na pozoru, ať už se budou pohybovat pěšky, nebo za volantem svého vozidla. Mimo to se na většině území ještě více ochladí.
ŽIVĚ Narušení vzdušného prostoru je nepřijatelné, Česko stojí za Polskem, prohlásil Babiš
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) odsoudil narušení polského vzdušného prostoru, považuje ho za nepřijatelné. Na síti X napsal, že Česko pevně stojí za svými polskými přáteli a je připravena v případě potřeby poskytnout sousední zemi pomoc a součinnost. Na jihovýchodě Polska se v pátek zřítily dvě střely a proudový dron. Podle tamního premiéra Donalda Tuska byly ruské a šlo o cílenou provokaci.
My jsme vyzývali diplomaty k odjezdu. Moskva reagovala na poškozené ambasády v Kyjevě
Poškození budov velvyslanectví Rakouska a Nizozemska během čtvrtečního ruského útoku na Kyjev nebylo záměrné, Moskva navíc opakovaně vyzývala západní občany i diplomaty k opuštění ukrajinského hlavního města. V pátek to podle agentury TASS prohlásil šéf ruské mise při Evropské unii Karen Malajan, kterého si unijní diplomatická mise předvolala.
ČT se připravuje na úspory. Vyloučit nelze pronájem nebo prodej některých budov
Česká televize se připravuje na úspory. Alespoň to vyplývá ze dvou smluv, které lze dohledat ve veřejném registru. Obsahem jsou si podobné. ČT požaduje od firmy LCG-360°Consulting analýzu personálních a technických kapacit. A pak analýzu všech interních a externích prostorů ČT.