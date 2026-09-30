Operace Vivaldi boří Putinův sen. Moskva zaspala ukrajinský úder v Doněcku

Kvůli ukrajinskému postupu u města Lyman se Kremlu znovu vzdaluje sen o blízkém dobytí celého území Donbasu. Ukrajinská protiofenziva vedla podle odhadů zatím k získání více než 240 kilometrů čtverečních a klíčová operace Vivaldi prý ještě není u konce. Tvrdí to západní analytici a potvrzují to i ruští vojenští blogeři.
Ukrajinským jednotkám se podařilo během září v Doněcké oblasti vytlačit ruské vojáky z klíčového výběžku severně od města Lyman. Rusko tak přišlo o úsek, který byl součástí jeho snahy sevřít ukrajinský pás měst-pevností ze severu – mezi nimi klíčová města Slovjansk a Kramatorsk.
Během září se v tomto severodoněckém úseku podařilo ukrajinským vojákům získat 240 kilometrů čtverečních, uvádějí například polští vojenští analytici z Rochan Consulting.
„Ukrajinci jsou blízko tomu, aby zajistili Slovjansk, jedno ze dvou klíčových měst Donbasu, tím, že odsunou frontovou linii. Město Lyman, které představuje bránu na sever Donbasu, je nyní dobře chráněné a zásobované,“ komentoval situaci už dříve vojenský analytik Clément Molin, ředitel francouzského think-tanku Atum Mundi.
Rusové zaspali skutečný úder
Ukrajinský postup přitom nadále pokračuje i koncem září a ruským jednotkám se stále nepodařilo stabilizovat frontu. V pondělí ukrajinská armáda informovala o tom, že v rámci třetí fáze protiofenzivní operace nazvané Vivaldi se podařilo získat i další obce.
„3. armádní sbor osvobodil Nove, Ridkodub a Katerynivku a znovu získal kontrolu nad Karpivkou a Novomychajlivkou. Ztráty nepřítele dosahují 2000 vojáků, přičemž více než 250 Rusů padlo do zajetí,“ uvedl ukrajinský 3. armádní sbor v pondělí na sociální síti Telegram. Dodal, že v rámci operace Vivaldi získal celkem 176 kilometrů čtverečních.
„Rusové se vzdávali do zajetí po celých jednotkách, včetně důstojníků, pilotů a dělostřelců,“ dodal velitel 3. armádního sboru ukrajinské armády Andrij Bileckyj pro server Ukrainska Pravda. Podle něj sbor k prolomení ruské obrany nasadil i robotické sebevražedné systémy.
„Nepřítel byl přesvědčen, že hlavním směrem úderu bude Šandryholove – Zelena Dolyna. To ho přimělo nesmyslně vyčerpat své rezervy při protiútocích právě tímto směrem. Rusové zaspali skutečný úder, který byl zaměřen na dobytí Nového,“ řekl Bileckyj.
Vivaldi ještě není u konce
Minulý týden v pátek se k vývoji vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poděkoval armádě za odvedenou práci a dodal, že operace Vivaldi ještě není u konce.
„Budu mluvit velmi opatrně, dokud operace nebude dokončena,“ cituje ho server Ukrainska Pravda. „Jaký je další strategický úkol? Nejprve tento strategický úkol splňme a potom budeme mluvit o tom dalším,“ dodal ukrajinský prezident.
Problémy připouštějí i někteří známí ruští vojenští blogeři. Kanál Dva majora v pondělí označil situaci v okolí Lymanu za „obtížnou“. Ukrajinské jednotky se snaží zatlačit ruské za řeku Žerebec a kanál uvádí, že „probíhají těžké boje o stabilizaci linie a jednotlivé pozice“. „K rychlému ruskému postupu zde nyní nedochází,“ shrnuje situaci.
„Ukrajinská armáda aktivně útočí a vytlačuje ruské ozbrojené síly od města a okolních obcí,“ píše pak kanál Vojennyj informator. Dodává, že ztráta pozic „výrazně komplikuje celou operaci zaměřenou na postup na Slovjansk“.
Lepší než realita?
Kanál Rybar spojuje neúspěchy s nepravdivými hlášeními armádního velení, které podává „zprávy, jež neodpovídají realitě“.
Ruské ministerstvo obrany podle Rybaru situaci u Lymanu dlouhodobě vykreslovalo výrazně optimističtěji, než odpovídalo realitě na bojišti. Ukrajinské síly tak podle něj mohly přesunout své rezervy i přes obce, které byly podle ruských hlášení „osvobozeny“.
„Do konce léta byl počet obcí, které byly na papíře pod kontrolou, několikanásobně vyšší než ve skutečnosti. K tomu se přidaly také ‚neurovlajky‘, kdy byly obce osvobozovány pomocí neuronových sítí (tedy například pomocí videí nebo jiných „důkazů“ vytvořených umělou inteligencí – pozn. red.). A tak se kvůli nesprávnému vyhodnocení situace plánování jakékoli operace neustále střetávalo s realitou na mapě,“ píše Rybar.
Podle Rybara se ukrajinské jednotky pokoušejí také upevnit své pozice u Zarečného a Jampolu.
„Jejich ztráta by situaci v této oblasti zkomplikovala, zejména v Serebrjanském lese,“ hodnotí Rybar. Ruská ztráta obrovského lesního komplexu, který poskytuje krytí pro působení malých průzkumných skupin, by mohla zkomplikovat situaci i mimo Lyman, hodnotí „Z-bloger“.
„Teorie vítězství“
Úspěchy Ukrajiny na bojišti mohou podle analytiků amerického Institutu pro studium války (ISW) přimět ruského prezidenta Vladimira Putina přehodnotit jeho „teorii vítězství“.
Zatímco dříve podle ISW počítal s tím, že postup ruských jednotek zlomí ukrajinskou obranu a přinutí Kyjev ke kapitulaci, nyní se jeho strategie stále více opírá o dálkové údery, jejichž cílem je zvýšit tlak na Ukrajinu během zimy, hodnotí ISW.
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