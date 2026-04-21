„Operace Půlnoční kladivo byla kompletní,“ tvrdí Trump. Ale vykopání uranu bude těžké

Loňský americký útok na Írán vedl k naprostému zničení tamních jaderných areálů, vykopání zasypaných zásob uranu tak bude složité a časově náročné. Na své sociální síti Truth Social to v noci na úterý napsal prezident Spojených států Donald Trump. USA spolu s Izraelem letos na konci února znovu udeřily na Írán, což vedlo k válce na Blízkém východě, kterou nyní pozastavilo dočasné příměří.
„Operace Půlnoční kladivo v Íránu byla kompletním a naprostým zničením areálů s jaderným prachem. Takže vykopat to bude dlouhý a náročný proces,“ napsal Trump.
Loňský americký úder na íránská jaderná zařízení během tehdejší íránsko-izraelské války označuje Pentagon jako operaci Midnight Hammer (Půlnoční kladivo). Jako jaderný prach pak Trump nazývá zbytky zásob íránského obohaceného uranu, které zůstaly po loňském americkém a izraelském bombardování íránských jaderných kapacit. Při něm údery zasáhly íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán.
Trump ve svém aktuálním příspěvku kritizoval některá média včetně zpravodajské televize CNN, která podle prezidenta nejsou schopná vyjádřit americkým letcům uznání. Poznamenal, že taková média jsou „nicky“.
Televize CNN například v jedné analýze letos krátce před novými americkými útoky na Írán zpochybňovala důvody zamýšlených úderů, když Trump předtím označil íránský jaderný program za zlikvidovaný. Právě snahou zabránit Teheránu získat nukleární zbraně zdůvodňují USA a Izrael nynější válku, kterou proti Íránu vedou. Islámská republika dlouhodobě tvrdí, že jaderný program je výhradně mírový.
Boje nyní přerušilo dvoutýdenní příměří, během kterého vedou USA a Teherán za zprostředkování Pákistánu jednání o dohodě k ukončení války. O možné dohodě Trump nedávno uvedl, že USA by s Íránem spolupracovaly na vykopání zasypaných zásob obohaceného uranu a že získaný materiál by následně nechaly převézt do Spojených států.
Armádu čeká dramatická expanze – o více než 10 tisíc mužů. Kde je vzít? Ministr obrany Jaromír Zůna odmítá úvahy o jakékoliv formě základní vojenské služby. „Já jsem konskripční armádu zažil. A to není levná věc ani to není řešení všeho," říká ministr obrany Jaromír Zůna. Připravuje ale obnovení vojenských kateder, ovšem na dobrovolné bázi.
Ranní mrazy mohou ve středu a čtvrtek zejména v Čechách poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Na síti X to v úterý uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V polohách kolem 400 až 500 metrů nad mořem mohou být ohrožené také meruňky nebo broskvoně, které v těchto výškách teprve kvetou a na mráz jsou z ovocných dřevin nejcitlivější.
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Úplatky, sázky, výsledky na klíč. Český fotbal zasáhla největší korupční aféra v dějinách. Jak to, že nemá od fixlování pokoj ani v éře po Romanu Berbrovi? Protože pod svícnem je stále stejná tma.