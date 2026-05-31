„Operace na severu jsou možné.“ Ukrajina se chystá na reálnou hrozbu z další země

Kreml převezl atomové zbraně do Běloruska. Minsk informaci doprovodil videem vojenských náklaďáků rozvážejících neurčitelný náklad na různé lokace po zemi.
Jen několik dní poté, co běloruský diktátor Alexandr Lukašenko oznámil, že se Minsk připravuje na válku, dostal do ruky absolutní trumf. Rusko do země přesunulo část svého jaderného arzenálu. Nyní před zavlečením země do války na Ukrajině varuje běloruská opozice a Ukrajina se na útok ze severu připravuje jako na reálný scénář.
Ruská armáda přesunula část svého nukleárního arsenálu do Běloruska. Došlo k tomu v rámci rozsáhlého třídenního vojenského cvičení.
Minsk oznámení o vojenském cvičení a přepravě zbraní do země doprovodil zveřejněním videa, které zveřejnila agentura Reuters. To ukazuje několik vojenských vozů vykládajících neurčitelný náklad na různých místech napříč zemí. Běloruské síly mají podle agentury zároveň trénovat využití speciální munice pro raketové systémy Iskander-M.
Cvičení a přesun nukleárních zbraní přichází týden poté, co běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že se země připravuje na válku.
„Budeme selektivně mobilizovat jednotlivé jednotky, abychom je připravili na válku. Dá-li Bůh, válce se vyhneme,“ uvedl podle běloruské státní zpravodajské agentury BelTA.
Váhající Lukašenko dostal novou kartu
Bělorusko se války na Ukrajině neúčastní přímo, ale propůjčuje své území ruským silám. Analytici dosud pochybovali, že by se Minsk do války zapojil přímo.
„Čistě fyzicky je to nesmysl. Bělorusko nemá v rámci otevřené agrese vůči Ukrajině co nabídnout,“ přiblížil nedávno pro Aktuálně.cz Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky.
Jaderné zbraně by ale mohly představovat nového „žolíka“ v ruce spojence Kremlu. Před tím varuje i běloruská opoziční lídryně Svjatlana Cichanouská. „Lukašenko opět vystavuje životy Bělorusů riziku. Krok za krokem zatahuje zemi do nebezpečné jaderné hry,“ píše na svém webu.
Mimochodem, právě v pondělí přicestovala Cichanouská na svou první návštěvu Kyjeva během rusko-ukrajinské války.
Podle serveru Ukrajinska pravda se setká s prezidentem Volodymyrem Zelenským nebo ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. Jedním z bodů jednání by měla být i hrozba další eskalace konfliktu.
Ukrajinci očekávají útok ze „severu“
Podle pravidelného večerního hlášení ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského ze středy se Ukrajina v reakci na cvičení na severní hranici připravuje na možnost útoku z tohoto směru.
Takový vpád by ohrozil ve srovnání s východem země relativně klidnou Kyjevskou a Černihivskou oblast.
Před útokem ze severu jako reálnou možností varuje i ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj. „Operace na severu jsou možné. To je reálné. Důvěryhodné zpravodajské údaje nám ukazují, že ruský generální štáb v současnosti aktivně propočítává a plánuje operace,“ sdělil pro ukrajinský vojenský portál Militarnyj.