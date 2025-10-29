Zahraničí

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Tři roky. Tolik času uběhlo od tragédie, která otřásla celou Jižní Koreou. Během jediného večera v zemřelo 158 lidí. Důvod? V přeplněné uličce v Soulu se během halloweenských oslav umačkali k smrti. Na místě dnes stojí provizorní památník, rodiny obětí ale stále čekají na spravedlnost a město si smutné třetí výročí připomíná pietou a minutou ticha. Místo incidentu navštívil redaktor Aktuálně.cz.
V noci to tu žije jako nikde jinde. Itewon (či Itaewon) se zkrátka hemží bary, kluby a bistry, jejichž dveře se nezavřou dříve než v brzkých ranních hodinách. I proto je tahle čtvrť v desetimilionovém jihokorejském Soulu jedním z hlavních center noční zábavy pro místní i turisty.

Hned u východu z metra se ale nachází nenápadná a úzká ulička se zářivými panely, nalepenými vzkazy a květinami položenými na zemi. Přesně tady 29. října 2022 během halloweenských oslav zemřelo 158 mladých lidí. Umačkali se k smrti. Jeden z přeživších si pak později vzal život.

Tiše sleduji dění v uličce vedle pestrobarevného zábavního centra s automaty na hračky. Většina kolemjdoucích věnuje jen letmý pohled památníku či květinám a pokračují dál směrem k nočním klubům. Najde se ovšem pár návštěvníků, kteří se zastaví a začtou se. A pak zakroutí hlavou.

"Šel jsem kolem už několikrát, ale pořádně jsem si toho všiml až dneska. Jsem v Koreji teprve druhým rokem, takže jsem u té tragédie nebyl. Jen jsem o ní četl ve zprávách. Ulička je to fakt drobná, muselo to být strašlivé," svěřil se redaktorovi Aktuálně.cz zahraniční student Michael z Londýna.

Pak se pustí do čtení zpráv. Většina z nich je v korejštině, kterou zrovna studuje. "Dodnes chodím za tvou matkou a pomáhám jí zalévat květiny, když není doma. Chybíš nám oběma. Opatruj se v nebi, jednoho dne tě tam nahoře navštívíme. Harin," pomáhá mi Michael s překladem jednoho ze vzkazů na pietním místě.

Jen pár popsaných lístečků je ve francouzštině, arabštině, japonštině, ruštině nebo vietnamštině. Cizinců, kteří v tlačenici zemřeli, bylo 26. "Doufám, že všichni odpočívají v pokoji. Uplynuly už tři roky, ale nezapomněli jsme na tebe. Chybíš nám a žijeme dál pro tebe," podepsala se pod dopisem Emma.

Smrtící Halloween

Před třemi lety se k oslavám v Itewonu sjelo na 100 tisíc lidí. Byla to první velká událost po zrušení téměř tři roky trvajících omezení, která tamní úřady zavedly kvůli covidu. V jednu chvíli se tak do úzké uličky začaly hrnout tisíce lidí, řada z nich v různých kostýmech.

První varování před možným vznikem smrtící tlačenice přišlo v sobotu v 18:34 místního času, tedy zhruba čtyři hodiny předtím, než v davu začali umírat první lidé. "Proudí sem čím dál více návštěvníků a prakticky není prostor se odsud dostat," řekl podle The Korean Times volající v prvním z přepsaných tísňových hovorů.

Jihokorejci si připomínají třetí výročí od tragédie, při níž 158 lidí přišlo o život v "halloweenské tlačenici" v Soulu. Redakce Aktuálně.cz navštívila místo incidentu.
Jihokorejci si připomínají třetí výročí od tragédie, při níž 158 lidí přišlo o život v "halloweenské tlačenici" v Soulu. Redakce Aktuálně.cz navštívila místo incidentu. | Foto: Viet Tran

"Stěží se mi podařilo uniknout. Je tu příliš mnoho lidí, asi byste měli přijet a převzít kontrolu," dodal. Lidé byli následně umačkáni k smrti poté, co se velký dav kolem 22:20 místního času začal v úzké uličce tlačit vpřed.

Většina mrtvých byla ve věku od 20 do 30 let. Zhruba dvě třetiny obětí byly ženy. Mezi oběťmi tragédie byli také občané Íránu, Číny, USA, Japonska, Francie, Austrálie, Norska, Vietnamu, Thajska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Srí Lanky, Rakouska a Ruska. Téměř 200 dalších lidí bylo zraněno.

Pozůstalí se klidu nedočkali

Velká kritika se po neštěstí snesla na adresu policie. Agentura AFP napsala, že zatímco k oslavám zhruba 100 tisíc lidí bylo do čtvrti Itewon nasazeno 137 policistů, k jiné akci v jihokorejské metropoli s 25 tisíci účastníky policie vyslala 6 500 svých příslušníků.

Kvůli tlačenici bylo později obviněno 23 policistů, většina z nich však byla osvobozena. Vyšetřovatelé také dospěli k závěru, že ministr vnitra, starosta Soulu ani šéf policie nemohou být za tragédii zodpovědní. Tento závěr vzbudil značnou nevoli u pozůstalých i u opozice, kteří žádali vyvození důsledků z nezvládnutí akce.

"Soud propásl příležitost zamyslet se nad závažností odpovědnosti veřejných činitelů za ochranu životů a bezpečnosti veřejnosti… Slabé vyšetřování prokuratury a pasivní výklad zákona soudem oddálily potrestání viníků tragédie a znovu porušily práva obětí," uvedly tehdy rodiny obětí ve svém společném prohlášení.

Bývalého šéfa jedné policejní stanice soud potrestal třemi lety vězení a dva jeho kolegy odsoudil za profesní nedbalost s následkem smrti, protože se nedokázali řádně připravit na dav a reagovat na mačkanici. Jeden z odsouzených policistů skončil za mřížemi, druhý dostal podmíněný trest. Loni v únoru soud poslal do vězení dva policejní důstojníky za smazání důkazů spojených s halloweenskou tlačenicí.

Soulem zazněly sirény

Tragédie otřásla celou Jižní Koreou. Dnes už se žádné masivní halloweenské oslavy v Itewonu nekonají. Mimochodem, už při příjezdu do hotelu mě pod dveřmi pokoje čekal dopis od personálu, který zmiňuje pietu k třetímu výročí incidentu.

"V 10:29 zazní Soulem na jednu minutu sirény k uctění obětí," informoval hosty stručně hotel na vytištěném papíře - den před ceremoniálem a výročím tragédie.

 
