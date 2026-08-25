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Zahraničí

Trump se rozhodl zpupné Kanadě pomstít překvapivým způsobem. Na jezeru

ČTK
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Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že Ontarijské jezero, které leží na hranicích USA a Kanady, přejmenují na Americké jezero. Trump to napsal na sociální síť Truth Social v kontextu rozšiřující se obchodní války mezi oběma státy.

U.S. President Trump delivers remarks with cryptocurrency executives, at the White House in Washington
Americký prezident Donald Trump reaguje během tiskové konference v Rooseveltově pokoji Bílého domu ve Washingtonu, D.C., USA, 19. srpna 2026.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Osmdesátiletý americký prezident také poznamenal, že neočekává, že by Spojené státy nadále příliš obchodovaly s Ontariem. Právě části nejlidnatější kanadské provincie, včetně velkoměsta Toronta, leží na březích Ontarijského jezera.

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Trumpova administrativa od loňského nástupu do funkce zavedla cla proti řadě zemí, včetně nejbližších spojenců, jako je Kanada. V pátek zkrachovalo další kolo jednání obou sousedů, a Washington poté od soboty uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard korun). Ottawa chce od 8. září reagovat stejně, v úterý má oznámit, jaká přesně cla uvalí.

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Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.

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