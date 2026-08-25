Trump se rozhodl zpupné Kanadě pomstít překvapivým způsobem. Na jezeru

Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že Ontarijské jezero, které leží na hranicích USA a Kanady, přejmenují na Americké jezero. Trump to napsal na sociální síť Truth Social v kontextu rozšiřující se obchodní války mezi oběma státy.
Osmdesátiletý americký prezident také poznamenal, že neočekává, že by Spojené státy nadále příliš obchodovaly s Ontariem. Právě části nejlidnatější kanadské provincie, včetně velkoměsta Toronta, leží na březích Ontarijského jezera.
Trumpova administrativa od loňského nástupu do funkce zavedla cla proti řadě zemí, včetně nejbližších spojenců, jako je Kanada. V pátek zkrachovalo další kolo jednání obou sousedů, a Washington poté od soboty uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard korun). Ottawa chce od 8. září reagovat stejně, v úterý má oznámit, jaká přesně cla uvalí.
Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.
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