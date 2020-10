Za jediný den přibylo v Česku přes 8,5 tisíce nakažených, rychle roste i počet obětí

07:42

Lidé pracující v kultuře by mohli jako jednorázovou pomoc získat až 60 tisíc korun. V rozhovoru pro Lidové noviny (LN) to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Nárok bude mít každý živnostník z oboru, fungovat to bude podobně jako na jaře 25 tisíc korun na ruku - jen se dokládá, odkud plynuly příjmy loni, píše list. Dohromady je na tuto pomoc vyčleněno asi 750 milionů korun.



Premiér Andrej Babiš (ANO) konkrétní výši částky nekomentoval. "Aktuální výše poskytnuté pomoci již přesáhla dvě stě miliard korun a řada vládních programů stále běží. Co se týče případných dalších kroků, jsou předmětem probíhajících jednání na úrovni vlády," sdělil LN.