Byla to nejhorší oblast Itálie. V Bergamu teď testují všechny obyvatele na protilátky

V severoitalském Bergamu, které těžce zasáhla koronavirová epidemie, začalo rozsáhlé testování, během nějž by zdravotníci chtěli test na protilátky proti viru SARS-CoV-2 udělat všem 120 tisícům obyvatel. Nejdříve se hygienici zaměří na lidi z věkové skupiny 18 až 64 let a v první fázi by chtěli otestovat až 70 procent osob v tomto věkovém rozpětí.

V Bergamu už testování na protilátky probíhalo v rámci průzkumu, který měl určit, kolik zhruba lidí se ve městě virem nakazilo. Z 9965 obyvatel testovaných mezi 23. dubnem a 3. červnem jich protilátky proti nemoci mělo 57 procent.