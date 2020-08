V pátek přibylo rekordně nakažených koronavirem. Nemocných je přes pět tisíc

V koronavirové krizi přibylo samoživitelek a samoživitelů s nízkým příjmem a dluhy. Zatímco před půl rokem s částkou do 10.000 korun měsíčně muselo vyjít 16 procent samotných rodičů s dětmi, nyní je jich 29 procent. Zadlužená je polovina samoživitelských domácností, třetina pobírá sociální dávky. Vyplývá to z ankety Klubu svobodných matek (KSM), do které se zapojilo 1528 samotných rodičů z celé ČR.