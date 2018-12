Živě: Kdo po Angele Merkelové? Nejsilnější německá strana volí předsedu

Křesťansko-demokratická strana (CDU) je pozoruhodná stabilitou, co se týká svých předsedů. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, od roku 1973 měla jen tři. Helmuta Kohla (1973 až 1998), Wolfganga Schäubleho (1998 až 2000) a Angelu Merkelovou (2000 - 2018). Nový předseda bude velmi pravděpodobně nejpozději v roce 2021 i spolkovým kancléřem. Muselo by se stát něco velmi nečekaného, aby CDU znovu volby nevyhrála.