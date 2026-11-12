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„Oni to pořád dělají?“ Gretu udivilo, že klimatičtí aktivisté stále demonstrují

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Švédská aktivistka Greta Thunbergová se v dokumentu německého novináře Hubertuse Kocha pobaveně udivila nad tím, že mladí lidé stále chodí do ulic demonstrovat za ochranu klimatu. Když se dozvěděla, že se v Berlíně právě koná protest hnutí Fridays for Future, jehož vznik sama před lety iniciovala, začala se hlasitě smát.

Turkey hosts UN Climate Change Conference (COP31) in Antalya
V posledních letech se třiadvacetiletá Švédka místo ochrany klimatu začla více angažovat zejména v propalestinském hnutí. Foto: REUTERS – Umit Bektas
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Koch se ve svém novém dokumentu Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird, který vyšel koncem října, snaží dle svých slov zachytit vývoj klimatického hnutí v posledních letech.

Hned v úvodu filmu se v Berlíně setkává s jednou z nejvýraznějších tváří klimatického aktivismu Gretou Thunbergovou, se kterou vede rozhovor v palestinské kavárně, kde se k nim připojují také dvě další aktivistky Judith Scheyttová a Hebh Jamalová.

Koch během rozhovoru zmíní, že mu připadá symbolické, že se jejich setkání odehrává právě v den, kdy se v Berlíně koná demonstrace Fridays for Future. Thunbergová se překvapeně zeptá, zda je tomu skutečně tak, a vzápětí se začne hlasitě smát.

„Vážně? Oni to furt dělají?“ opakuje a dál se hlasitě směje. Její dvě společnice se k ní záhy připojují.

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Její reakce je pozoruhodná především vzhledem k tomu, že to byla právě ona, kdo stál u zrodu hnutí Fridays for Future, když v roce 2018 začala v pouhých patnácti letech místo školní docházky protestovat před švédským parlamentem.

Její iniciativa se tehdy postupně rozšířila do celého světa a inspirovala statisíce mladých lidí, kteří začali pravidelně v pátek vycházet do ulic a požadovat důraznější kroky na ochranu klimatu.

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V září 2019 se pak Thunbergová dostala do centra světové pozornosti kvůli emotivnímu projevu na klimatickém summitu OSN v New Yorku, kde světovým lídrům v něm vyčetla, že nedělají dost pro ochranu klimatu. Svou řeč tehdy zakončila dnes již legendární otázkou: „How dare you?“ (Jak se opovažujete?).

Svrhnout kapitalismus? „To jsme chtěli od prvního dne“

V posledních letech se třiadvacetiletá Švédka začala vedle ochrany klimatu více angažovat zejména v propalestinském hnutí. Připojila se například k flotile, která se pokusila prolomit izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy a pravidelně se účastnila protiizraelských demonstrací.

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Jak připomíná deník WELT, řada médií a komentátorů jí kvůli tomu začala vyčítat, že se od původního zaměření odklonila a vydala se cestou radikálnějšího aktivismu.

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Sama Thunbergová ale v dokumentu takovou proměnu odmítá. Kochovi vysvětluje, že se nijak nezradikalizovala a proti kapitalismu i dalším věcem, proti kterým vystupuje dnes, bojovala prý už od samého začátku.

Když filmař připomene slova kritiků, podle kterých někdejší klimatičtí aktivisté dospěli a zradikalizovali se, odpoví se smíchem: „To jsme chtěli od prvního dne.“

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