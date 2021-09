Drama u sousedů. Německé volby budou podle průzkumů mimořádně těsné

Do 14 hodin odvolilo 36,5 procenta oprávněných voličů. Znamená to, účast letos zřejmě nadprůměrná nebude. Před čtyřmi lety ve volbách v roce 2017 odvolilo do 14 hodin přes 41 procenta voličů. Průběžná účast ale nezohledňuje korespondenční hlasy.

V čem jsou dnešní volby v Německu jiné, než ty předcházející:

- nekandiduje v nich Angela Merkel

- obě strany dělí jen velmi malý rozdíl v průzkumech - výsledek může být hodně překvapivý

- počet nerozhodnutých krátce před volbami je neobvykle vysoký, hodně hlasovalo předem poštou — Helena Truchla (@helena_truchla) September 26, 2021