Pátá kolona má problém. Lavrov ukončil pohádku o "speciální vojenské operaci"

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek poprvé veřejně označil invazi na Ukrajinu za válku, všímají si západní média. Na tiskové konferenci v Moskvě doslova prohlásil, že Rusko šlo proti Ukrajině do války a Západ se na této válce přímo podílí. Přitom doposud nejvyšší ruští představitelé nazývali konflikt podle oficiální rétoriky Kremlu jako takzvanou speciální vojenskou operaci.

"Šli jsme do války s Ukrajinou," prohlásil na tiskové konferenci ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. | Video: Twitter/МИД России, Associated Press

"S Ukrajinou to není tak, že jsme se jen takhle zvedli a řekli, že Zelenského nemáme rádi, protože přestal hrát v (humoristické soutěži) KVN nebo skončil se svými vystoupeními v (rámci produkční společnosti) Kvartal 95, a tak jsme šli do války s Ukrajinou," uvedl Lavrov na čtvrteční tiskové konferenci týkající se bezpečnosti. "Takhle to není. Varovali jsme je mnoho, mnoho, mnoho let," dodal.

Ve svém projevu také zdůraznil, že Spojené státy a Severoatlantická aliance se války na Ukrajině přímo účastní, protože dodávají Kyjevu zbraně. Západ měl podle něj reálnou možnost konflikt odvrátit, ale nehleděl na ruské zájmy. Dřívější vztahy Ruska se Západem se už neobnoví, pokračoval šéf ruské diplomacie.

"Obviňujete nás z toho, že údajně připravujeme nějakou provokaci a používáme zbraně hromadného ničení, ale sám Západ, včetně Spojených států, Velké Británie a Francie, čili tří jaderných mocností, dělá všechno pro to, aby zvýšil svou přímou účast ve válce, kterou vede proti Rusku rukama Ukrajinců," uvedl dále Lavrov a zdůraznil, že ve většině případů určují cíle, na něž Ukrajina útočí, její západní "páni".

Ve všech případech přitom použil přímo slovo válka, a to přestože doposud Kreml označoval probíhající konflikt spojením "speciální vojenská operace". Taková změna kremelské rétoriky může podle nedávné analýzy Carnegieho nadace pro mezinárodní mír souviset s posledním vývojem na ukrajinské frontě, uvádí americký server Newsweek.

Aby Kreml před ruskou veřejností ospravedlnil své neúspěchy na Ukrajině, portrétuje nyní invazi jako válku na obranu ruského národa, kterou proti němu vede Západ v čele se Spojenými státy. První výraznou osobností na ruské propagandistické scéně, která konflikt takto označila, byl již na počátku listopadu slavný moderátor Vladimir Solovjov, přezdívaný jako Putinova hlásná trouba, připomíná Newsweek.

Narativ o "speciální operaci" (která měla za cíl mj. vylhanou denacifikaci Ukrajiny) přebírají také šiřitelé dezinformacÍ. Nejen v Česku tím opakovaně ospravedlňují ničím nevyprovokovaný barbarský vpád ruských vojsk na území suverénního státu.

Tím, že o válce mluví už i nejvyšší představitelé Kremlu, dostává tato teze výrazné trhliny. Není to přitom poprvé, co Kreml ve své dezinformační kampani mění směr a tím komplikuje ruské páté koloně vysvětlování čím dál zjevnějších manipulací a nepravd.

Lavrov uspořádal moskevskou konferenci o bezpečnostních otázkách ve stejný den, kdy v polské Lodži začalo jednání ministrů zahraničí členských zemí OBSE, kterého se účastní i šéf české diplomacie Jan Lipavský. Varšava totiž minulý měsíc odmítla kvůli sankcím EU vydat Lavrovovi vízum. Rusko tak má zastupovat stálý představitel u OBSE, tedy velvyslanec.