„Omluvte se,“ žádá po Zelenského chybě zklamaný spojenec. Prozradil tajné informace

Diplomatická roztržka mezi Kyjevem a Soulem pokračuje. Kancelář jihokorejského prezidenta I Če-mjonga požaduje vysvětlení a omluvu po administrativě ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského. Ten na Valném shromáždění OSN prozradil, co neměl – přesun zajatých severokorejských vojáků do Jižní Koreje. „Těžce to poškozuje vztahy mezi oběma zeměmi,“ vzkázali Jihokorejci a zvažují další kroky.
Oba vojáky zajali příslušníci ukrajinských speciálních sil v lednu 2025 v ruské Kurské oblasti. Cílem bylo dokázat světu fyzickou přítomnost severokorejských vojáků ve válce na ruské straně. Byla to složitá operace – Severokorejci měli přísné instrukce se raději zabít než padnout do zajetí.
„Jeden z nich, když si uvědomil, že bude zajat, se pokusil spáchat sebevraždu,“ popsal Zelenskyj během středečního projevu na Valném shromáždění OSN. Co už ale mělo zůstat v utajení, byla informace, že severokorejské vojáky Ukrajina nedávno předala do rukou Jižní Koreje.
Kyjev porušil dohodu, píše zklamaný Soul
Ukrajinská prezidentská kancelář posléze odmítla, že by šlo o informaci v utajovaném režimu. Podle Soulu to ovšem není pravda a Kyjev tím porušil vzájemnou domluvu. Klíčový asijský spojenec se proto v neděli netajil velkým zklamáním, píše americká CNN.
„Prezidentská kancelář vyjadřuje hlubokou lítost nad nedomluveným zveřejněním ze strany Ukrajiny a jejím následným nepravdivým prohlášením, že žádná dohoda o mlčenlivosti neexistovala,“ uvedl v neděli za tiskový úřad jihokorejské prezidentské kanceláře Song Ki-hong.
Ukrajina o přesunu se Soulem údajně opakovaně jednala a sama žádala o zachování důvěrnosti. Obávala se podle Songa domácí kritiky za to, že zajatce nepoužila při výměně za ukrajinské válečné zajatce.
„Žádáme vysvětlení a omluvu“
Jižní Korea se zveřejněním nesouhlasila také kvůli samotné bezpečnosti obou zajatých mužů a jejich rodin. Severokorejský režim by se totiž mohl pokusit potrestat jejich příbuzné za to, že padli do zajetí a navíc skončili na půdě svého úhlavního nepřítele.
„Nepravdivé prohlášení, podle něhož žádná dohoda o zachování důvěrnosti neexistovala, vážně narušuje důvěru mezi oběma vládami a těžce poškozuje přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. Žádáme vysvětlení a omluvu,“ uvedl Song. S tím, že Soul zvažuje další kroky, konkrétnější už ale nebyl.
Ukrajinské velvyslanectví ani prezidentská kancelář zatím na nejnovější vyjádření svých jihokorejských spojenců nereagovala, poznamenala v noci na pondělí agentura Reuters.
První živí severokorejští zajatci
V červenci 2026 se na summitu NATO v Ankaře jihokorejský prezident I Če-mjong setkal s Volodymyrem Zelenským. Oba státníci se dohodli na předání zajatců do Jižní Koreje, ovšem pod podmínkou absolutního utajení. V září pak proběhl samotný transfer. Muži dorazili do Soulu jen několik dní před tím, než veřejné odhalení na půdě OSN vyvolalo diplomatickou dohru.
„Nevím, proč ukrajinská strana porušila dohodu a zveřejnila tuto záležitost, ale je to velmi politováníhodné. Repatriace severokorejských vězňů je velmi citlivá záležitost s významnými dopady na diplomacii, národní bezpečnost a situaci na Korejském poloostrově,“ napsal minulý týden jihokorejský prezident na síti X. Více jsme o tom psali zde.
Oba Severokorejce zajala Ukrajina v lednu 2025 v ruské Kurské oblasti. Šlo o první severokorejské vojáky zajaté živé poté, co se Pchjongjang v roce 2024 zapojil do války na podporu Ruska. O jejich možném přesunu do Jižní Koreje jednaly obě země poté, co muži údajně projevili přání tam odjet.
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