Omilostněte ukrajinského režiséra Sencova, prosí Putina jeho matka. Žádost zvážíme, reagoval Kreml

Jednačtyřicetiletý ukrajinský režisér Oleh Sencov drží v ruském vězení hladovku a vzkázal, že je připraven zemřít.

Moskva - Matka vězněného ukrajinského režiséra Oleha Sencova prosí Kreml o milost pro jejího syna. Moskva žádost zváží, pokud ji dostane prezidentská kancelář. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Sencova, který v pátek má 42. narozeniny, zadržely ruské úřady v květnu 2014 a obvinily ho, že na Krymu, který Rusko anektovalo v březnu 2014, zosnoval teroristické spiknutí.

V ruském vězení od 14. května nyní drží hladovku, která má vyvrcholit v neděli, kdy se v Moskvě koná finále mistrovství světa ve fotbale. Jednačtyřicetiletý filmař tvrdí, že je připraven zemřít, aby dosáhl osvobození "všech ukrajinských politických vězňů" z ruských věznic.

Sencov svoje obvinění odmítá jako vykonstruované za pomoci zfalšovaných důkazů. Odsouzen byl k 20 letům.

"Samozřejmě, že to zvážíme, ale nemohu říct, kdy přesně se to stane," řekl Peskov k možnosti udělení prezidentské milosti. Mluvčí poznamenal, že udělování milostí například na žádost matky není zakotveno v zákoně. Kreml už o žádosti Ljudmily Sencovové údajně slyšel z médií, ale to nelze považovat za oficiální podání.

Na propuštění Sencova apelovala řada evropských filmařů a politiků včetně těch českých. Na nedávném festivalu v Karlových Varech byl na podporu propuštění Sencova mimo jiné promítnut jeho film Hráč.