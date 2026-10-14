Omezení Starlinku je problém, chceme se na Spojené státy spoléhat, prohlásil Zelenskyj

Ukrajina čelí obtížím kvůli omezení služeb satelitní sítě Starlink a zpravodajských informací, na partnery, jako jsou Spojené státy, by přitom chtěla spoléhat. Před jednáním s britským premiérem Andym Burnhamem to dnes v Londýně podle agentury Reuters prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Dnes (ve středu) jsme čelili masivním útokům a je škoda, že máme také nějaké potíže,“ citovala média slova Zelenského pronesená při jeho návštěvě sídla britského premiéra v Downing Street.
„Chci říct, je tu hodně různých překvapení, kterých byste se neměli dočkat, když máte partnerství. A my počítáme s partnerstvím se Spojenými státy,“ řekl ukrajinský lídr, který za zmíněná překvapení označil Starlink a zpravodajské informace. O obou věcech chce s americkou stranou mluvit.
Poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov ve středu sdělil, že společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Narušilo to bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla.
Zelenskyj si již o víkendu stěžoval, že Ukrajina od spojenců přestala dostávat informace o odpalech ruských balistických střel. Americký prezident Donald Trump uvedl, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.
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