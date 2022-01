Olympiáda bude v bublině. Čínskou prestiž nahlodává bojkot i chabé výkony hokejistů

Peking se stane prvním městem světa, které hostilo letní i zimní olympijské hry. Sportovní svátek se do Číny vrátí po čtrnácti letech 4. února 2022. Kvůli pronásledování ujgurské menšiny se některé země rozhodly pro diplomatický bojkot únorových her.

Koronavirus, který se do světa rozšířil z čínského města Wu-chan, bude jedním z hlavním témat her, podobně jako tomu bylo letos v létě v Tokiu. Čína se turistům úplně uzavřela a na dobu olympiády neudělá výjimku, žádní zahraniční diváci nemohou přijet.

Novináři i samotní sportovci musí dorazit do země s předstihem a být v karanténě, celé hry se mají podle představ organizátorů odehrát v jakési bublině. Čínská vláda se obává tragédie v případě, že by se virus rozšířil ve dvanáctimilionové metropoli.

"Výzkumníci Pekingské univerzity varovali, že masivní rozšíření koronaviru jako v jiných zemích by vzhledem k hustotě zalidnění, omezené lékařské kapacitě a dosavadním problémům s očkováním znamenaly pro Čínu katastrofu," napsala agentura Reuters. Pořadatelé her proto budou úzkostlivě dbát na to, aby účastníci her měli minimální přímý kontakt s obyvateli hlavního města.

Zatímco někteří lidé přijet nesmějí, jiní nechtějí. Spojené státy, Austrálie a Velká Británie už ohlásily takzvaný diplomatický bojkot her. Nepřijedou žádní politici jako čestní hosté na protest proti porušování lidských práv, zejména proti zacházení s Ujgury v Číně. Režim v Pekingu je obviňován z toho, že příslušníky této muslimské menšiny zavírá do koncentračních táborů pod záminkou boje proti islámskému radikalismu.

Případ známé tenistky

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach vyzval k oddělování politiky a sportu. "Nemůžeme řešit problémy, které nevyřešilo několik generací politiků. Mezinárodní olympijský výbor nemůže změnit žádný politický systém, musí zůstat politicky neutrální," uvedl německý právník a bývalý šermíř, zvolený do čela organizace před osmi lety.

Pověsti Číny navíc rozhodně neprospěla ani aféra s tenistkou Pcheng Šuaj. Ta 2. listopadu obvinila bývalého vicepremiéra Čang Kao-liho ze sexuálního napadení. Později její příspěvek kvůli cenzuře zmizel, stejně jako ona sama. Zástupci Mezinárodního olympijského výboru tvrdí, že s ní nedávno mluvili přes video a je v pořádku, v lednu se se sportovkyní prý setkají v Pekingu osobně.

Světová Ženská tenisová asociace (WTA) ale kvůli případu Pcheng Šuaj do odvolání zrušila veškeré turnaje v Číně. Tenis se sice na zimní olympiádě nehraje, ale tentokrát se o něj zřejmě zahraniční novináři v Pekingu zajímat budou, a to k nelibosti čínských úřadů.

Režim s hrdostí také prezentuje úspěchy čínských sportovců, například medailovou bilanci na letních hrách v Tokiu, kde Číňané obsadili v tabulce národů druhé místo za Spojenými státy. Získali 38 zlatých medailí, o jednu méně než Američané.

Čínským hokejistům hrozí debakly

O to větší šok a ostudu však může pro čínskou sportovní prestiž znamenat hokejový turnaj na olympiádě v Pekingu. Domácí tým má dopředu automaticky rezervované místo, i když jeho výkonnost tomu neodpovídá. Mezinárodní federace ledního hokeje ještě minulý týden zvažovala, že hokejisté pořádající země raději nenastoupí, protože jejich výkonnost je absolutně nesrovnatelná se světovou špičkou.

Čína se v základní skupině turnaje utká s USA, Kanadou a Německem. V Pekingu sice nenastoupí hráči z kanadsko-americké NHL, ale i tak by hrozily Číňanům kolosální debakly.

"Dívat se na tým, který prohraje 0:15, není dobré pro nikoho. Ani pro Čínu, ani pro hokej," řekl agentuře AFP Luc Tardif, který letos v čele Mezinárodní federace ledního hokeje nahradil Reného Fasela.

Nakonec si čínský tým na olympiádě přece jen zahraje, ale s Čínou moc společného nemá. Většinou bude tvořený Kanaďany, kteří mají údajně čínské předky a dostali kvůli turnaji občanství. Jsou to hlavně hráči klubu Rudá hvězda Kunlun, který sídlí v Pekingu a hraje ruskou Kontinentální hokejovou ligu. Patří tam ale mezi nejslabší týmy, takže jeho šance v měření sil s reprezentacemi vyspělých hokejových států jsou nulové a otázkou spíše bude, kolik gólů inkasuje a zda nepadne olympijský rekord.

Pro hokejové příznivce je zajímavé, že mezi hráči, kteří za Čínu nastoupí a objeví se na ledě v červeném dresu, je i Jake Chelios. Syn slavného amerického obránce Chrise Cheliose, který hrál za USA proti Česku na "zlaté" olympiádě v Naganu v roce 1998.

Video: V Číně to bylo horší než ve válce, tvrdí bývalý zpravodaj Etzler