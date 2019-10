Český hokejový útočník Filip Chlapík se přesunul z Ottawy na farmu do Belleville do nižší AHL. Dvaadvacetiletý rodák z Prahy nastoupil za Senators ve středečním úvodním utkání nového ročníku NHL v Torontu a připsal si při porážce 3:5 asistenci. Při sobotním domácím duelu s New York Rangers (1:4) se do sestavy nevešel.