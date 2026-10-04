Oktoberfest chrání ženy před voyeury: provozovatelka atrakce rozdává šortky pod sukně

Provozovatelka oblíbené atrakce Teufelsrad (Čertovo kolo) na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je uchránila před voyeury. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám v dirndlech, jak se tradičním šatům říká, vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Sociální sítě mezitím zaplavily tisíce takových videí, napsal portál BBC.
Filmování žen pod jejich sukněmi je v Německu nezákonné a hrozí za to až dva roky vězení. Upozorňují na to i plakáty, které jsou na Oktoberfestu všudypřítomné. Podle kritiků je ale stávající postih nedostatečný.
List Süddeutsche Zeitung odhaduje, že na internetu koluje nejméně 32.000 videí, která zachycují ženy na atrakci Teufelsrad na pivním festivalu. Některá mají až miliony zhlédnutí. Jedno z videí jisté ženě, která ho zveřejnila, vyneslo 9000 eur (220 tisíc Kč), uvedla bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR). Tato stanice také zjistila, že za klipy stojí skupina profesionálních youtuberů z Ukrajiny a také několik lidí z Bavorska.
Smyslem atrakce Teufelsrad je udržet se na stále rychleji točící se kruhové plošině. Rychlost točení dívkám nadzvedává sukně. Některá videa, která to zachycují, jsou navíc digitálně upravena, aby to vypadalo, že dívky nemají žádné spodní prádlo.
Provozovatelka kola Elisabeth Polaczyová řekla BBC, že poslední tři roky ženám, které si chtějí atrakci vyzkoušet, dává cyklistické šortky, aby je uchránila před těmi, kteří se snaží dívky natáčet. Během letošního festivalu, který v neděli po 16 dnech končí, jich rozdala více než sto párů. „Udělám vše, co mohu, aby se lidé cítili bezpečně,“ řekla. Osmdesátiletá Polaczyová uvedla, že rozdávání šortek není levné, ale že jí to za dobrý pocit stojí.
Oktoberfest je největší pivní slavností svého druhu na světě. Letos pořadatelé očekávají přes šest milionů návštěvníků. Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.
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