Okamurova SPD může přijít o svou eurostranu. Úřad proti ní „nalezl důkazy“

Kryštof Peňás

Evropský úřad zahájil proces, který může odebrat straně Evropských suverénních národů (ESN) status eurostrany. Mezi členy ESN patří i česká Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury nebo Alternativa pro Německo (AfD). Pokud by došlo k vyškrtnutí strany z registru, mohlo by to jejím členům zkomplikovat kampaň v evropských volbách nebo například koordinaci s ostatními stranami v ESN.

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace vytýká straně Evropských suverénních národů – jejíž součástí je například i hnutí SPD Tomia Okamury (na snímku) – příspěvky europoslanců i stranických politiků na sociálních sítích obsahující například protiimigrační a antisemitskou rétoriku. Foto: HN - Lukáš Bíba
Evropské politické strany jsou širší aliance národních stran financované z rozpočtu EU. Strana ESN je pak samostatným právním subjektem, který je oddělený od frakce ESN fungující v Evropském parlamentu. Ta sdružuje 27 europoslanců – mezi nimi i Ivana Davida zvoleného za SPD.

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace minulý pátek uvedl, že „nalezl důkazy“, které „vyvolávají pochybnosti o souladu“ strany ESN s hodnotami EU. V dopise adresovaném Radě EU, tedy zástupcům národních vlád, to napsal ředitel úřadu Pascal Schonard.

Úřad sleduje, zda evropské politické strany a nadace dodržují pravidla, která vyžadují, aby strany respektovaly hodnoty EU, jak je stanoví článek 2 Smlouvy o Evropské unii – mezi nimi „úctu k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům včetně práv menšin“.

Schonard ve svém 300stránkovém dopise mezi důkazy možného nesouladu uvádí soudní rozhodnutí nebo příspěvky europoslanců i stranických politiků na sociálních sítích obsahující například protiimigrační a antisemitskou rétoriku nebo též označování homosexuality za pedofilii. Schonardův dopis ve středu získal bruselský server Politico, který o kauze informoval.

Proces zahájen

Proces, který by mohl vést k tomu, že straně ESN bude odebrán status evropské strany a financování z rozpočtu EU, byl zahájen minulý pátek.

Evropský parlament, Evropská komise nebo Rada EU nyní mohou požádat úřad o zahájení formálního řízení, které může vést k vyškrtnutí ESN z registru evropských politických stran.

Redakce Aktuálně.cz požádala SPD o reakci, ale strana se ke kauze dosud nevyjádřila.

Stranu i frakci ESN založila po evropských volbách v roce 2024 německá krajně pravicová strana AfD. Součástí jsou kromě české SPD i bulharské Obrození, francouzská Reconquête, polská Konfederace, maďarské hnutí Naše vlast, nizozemské Fórum pro demokracii a slovenské hnutí Republika. V roce 2026 má ESN získat z rozpočtu EU více než dva miliony eur (kolem padesáti milionů korun) na dotacích.

Lebanon Israel Iran War

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu. V pondělí o tom informovala agentura Reuters.

FILE PHOTO: Czech Prime Minister Andrej Babis in Studenka, Czech Republic

