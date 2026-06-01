Okamurova SPD může přijít o svou eurostranu. Úřad proti ní „nalezl důkazy“

Evropský úřad zahájil proces, který může odebrat straně Evropských suverénních národů (ESN) status eurostrany. Mezi členy ESN patří i česká Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury nebo Alternativa pro Německo (AfD). Pokud by došlo k vyškrtnutí strany z registru, mohlo by to jejím členům zkomplikovat kampaň v evropských volbách nebo například koordinaci s ostatními stranami v ESN.
Evropské politické strany jsou širší aliance národních stran financované z rozpočtu EU. Strana ESN je pak samostatným právním subjektem, který je oddělený od frakce ESN fungující v Evropském parlamentu. Ta sdružuje 27 europoslanců – mezi nimi i Ivana Davida zvoleného za SPD.
Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace minulý pátek uvedl, že „nalezl důkazy“, které „vyvolávají pochybnosti o souladu“ strany ESN s hodnotami EU. V dopise adresovaném Radě EU, tedy zástupcům národních vlád, to napsal ředitel úřadu Pascal Schonard.
Úřad sleduje, zda evropské politické strany a nadace dodržují pravidla, která vyžadují, aby strany respektovaly hodnoty EU, jak je stanoví článek 2 Smlouvy o Evropské unii – mezi nimi „úctu k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům včetně práv menšin“.
Schonard ve svém 300stránkovém dopise mezi důkazy možného nesouladu uvádí soudní rozhodnutí nebo příspěvky europoslanců i stranických politiků na sociálních sítích obsahující například protiimigrační a antisemitskou rétoriku nebo též označování homosexuality za pedofilii. Schonardův dopis ve středu získal bruselský server Politico, který o kauze informoval.
Proces zahájen
Proces, který by mohl vést k tomu, že straně ESN bude odebrán status evropské strany a financování z rozpočtu EU, byl zahájen minulý pátek.
Evropský parlament, Evropská komise nebo Rada EU nyní mohou požádat úřad o zahájení formálního řízení, které může vést k vyškrtnutí ESN z registru evropských politických stran.
Redakce Aktuálně.cz požádala SPD o reakci, ale strana se ke kauze dosud nevyjádřila.
Stranu i frakci ESN založila po evropských volbách v roce 2024 německá krajně pravicová strana AfD. Součástí jsou kromě české SPD i bulharské Obrození, francouzská Reconquête, polská Konfederace, maďarské hnutí Naše vlast, nizozemské Fórum pro demokracii a slovenské hnutí Republika. V roce 2026 má ESN získat z rozpočtu EU více než dva miliony eur (kolem padesáti milionů korun) na dotacích.
