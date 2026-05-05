„Ohrožuje katolíky a schvaluje Íránu atomovky.“ Trump neustává v útocích na papeže

Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV. Obvinil ho, že ohrožuje mnoho katolíků schvalováním íránských jaderných zbraní. V úterý večer o tom informoval web Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Íránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo jej kritizovat.
Šéf Bílého domu směřoval novou kritiku na adresu papeže v nedělním pořadu The Hugh Hewitt Show. V něm se hovořilo o uvězněném hongkongském podnikateli Jimmym Laiovi, o němž chce Trump příští týden jednat v Číně s prezidentem Si Ťin-pchingem. Když moderátor pořadu navrhl, že by papež měl také nastolit otázku Laiova zadržení, americký prezident zareagoval.
„No, papež by spíše raději mluvil o tom, že je v pořádku, když Írán vlastní jaderné zbraně. Myslím, že to není moc dobré. Myslím, že tím ohrožuje spoustu katolíků a spoustu lidí, ale asi je to na něm. On si myslí, že je fajn, když má Írán jaderné zbraně,“ řekl Trump podle Independentu. Reuters připomíná, že Lev XIV. nikdy neřekl, že by Írán měl mít atomové zbraně.
„Posláním církve je kázat evangelium, kázat mír. Pokud mě někdo chce kritizovat za to, že kážu evangelium, zkrátka doufám, že mě bude poslouchat kvůli hodnotě Božích slov,“ reagoval papež.
Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace. Když Trump v dubnu pohrozil, že v Íránu zemře celá civilizace, papež to označil za nepřijatelné. Rovněž naznačil, že válku v Íránu, zahájenou na konci února USA a Izraelem, i další konflikty podněcuje „iluze všemohoucnosti“, čímž nepřímo narážel na šéfa Bílého domu.
Trump papeže v reakci označil za slabého v boji proti kriminalitě a hrozného v zahraniční politice. Na své síti Truth Social poté zveřejnil fotografii sebe sama jako Ježíše uzdravujícího nemocné, proti čemuž se vzedmula velká vlna kritiky. Lev XIV. na to řekl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že s prezidentem nechce diskutovat.
Nejnovější Trumpův výrok předchází cestě amerického ministra zahraničí Marka Rubia do Vatikánu tento týden. Rubiova cesta a jednání s papežem má podle ministerstva zahraničí posílit dvoustranné vztahy s Itálií a Vatikánem. Oba by spolu mohli mluvit o aktuální situaci na Blízkém východě nebo o Kubě, na kterou Trump uvalil ropné embargo.
