Přeskočit na obsah
Benative
5. 5. Klaudie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Ohrožuje katolíky a schvaluje Íránu atomovky.“ Trump neustává v útocích na papeže

ČTK

Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV. Obvinil ho, že ohrožuje mnoho katolíků schvalováním íránských jaderných zbraní. V úterý večer o tom informoval web Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Íránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo jej kritizovat.

Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace.
Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace.Foto: CTK
Reklama

Šéf Bílého domu směřoval novou kritiku na adresu papeže v nedělním pořadu The Hugh Hewitt Show. V něm se hovořilo o uvězněném hongkongském podnikateli Jimmym Laiovi, o němž chce Trump příští týden jednat v Číně s prezidentem Si Ťin-pchingem. Když moderátor pořadu navrhl, že by papež měl také nastolit otázku Laiova zadržení, americký prezident zareagoval.

Související

„No, papež by spíše raději mluvil o tom, že je v pořádku, když Írán vlastní jaderné zbraně. Myslím, že to není moc dobré. Myslím, že tím ohrožuje spoustu katolíků a spoustu lidí, ale asi je to na něm. On si myslí, že je fajn, když má Írán jaderné zbraně,“ řekl Trump podle Independentu. Reuters připomíná, že Lev XIV. nikdy neřekl, že by Írán měl mít atomové zbraně.

„Posláním církve je kázat evangelium, kázat mír. Pokud mě někdo chce kritizovat za to, že kážu evangelium, zkrátka doufám, že mě bude poslouchat kvůli hodnotě Božích slov,“ reagoval papež.

Související

Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace. Když Trump v dubnu pohrozil, že v Íránu zemře celá civilizace, papež to označil za nepřijatelné. Rovněž naznačil, že válku v Íránu, zahájenou na konci února USA a Izraelem, i další konflikty podněcuje „iluze všemohoucnosti“, čímž nepřímo narážel na šéfa Bílého domu.

Reklama
Reklama

Trump papeže v reakci označil za slabého v boji proti kriminalitě a hrozného v zahraniční politice. Na své síti Truth Social poté zveřejnil fotografii sebe sama jako Ježíše uzdravujícího nemocné, proti čemuž se vzedmula velká vlna kritiky. Lev XIV. na to řekl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že s prezidentem nechce diskutovat.

Nejnovější Trumpův výrok předchází cestě amerického ministra zahraničí Marka Rubia do Vatikánu tento týden. Rubiova cesta a jednání s papežem má podle ministerstva zahraničí posílit dvoustranné vztahy s Itálií a Vatikánem. Oba by spolu mohli mluvit o aktuální situaci na Blízkém východě nebo o Kubě, na kterou Trump uvalil ropné embargo.

Mohlo by vás zajímat: „Trump blábolí. Je to šílenství." Demokraté zpochybňují prezidentovo duševní zdraví

„Trump blábolí. Je to šílenství." Demokraté zpochybňují prezidentovo duševní zdraví | Video: X/realDonaldTrump, WhiteHouse a Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pátá nejvyšší hora světa Makalu (8485 metrů)
Pátá nejvyšší hora světa Makalu (8485 metrů)
Pátá nejvyšší hora světa Makalu (8485 metrů)

Český horolezec nepřežil výstup v Nepálu, zřejmě podlehl otoku plic

Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český horolezec David Roubínek. V úterý to na facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře BC, případně v táboře ABC.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

Reklama
Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)
Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)
Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)

Írán zpřísňuje režim v Hormuzu, hrozí „ráznou reakcí“ lodím

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to v úterý uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní lodi musí koordinovat plavbu s íránskými ozbrojenými silami a předem obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.

Reklama
Reklama
Reklama