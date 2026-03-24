Ohromný zmatek. Jednají Američané s Íránem o míru? Raketové údery pokračují

Americký prezident Donald Trump odložil svou hrozbu útoku na elektrárny v Íránu s odvoláním na „produktivní rozhovory“ s Íránci. Ti ovšem popřeli že by s Američany jednali. Američtí úředníci pak uvedli, že rozhovory jsou v rané fázi a nejsou věcné. Jak to tedy je?
„Měli by si najít lepší tiskové mluvčí,“ prohlásil v pondělí před novináři Trump, když odpovídal na otázku reportéra ohledně toho, jak to tedy s jednáním s Íránem je, když samotní Íránci kontakty popírají.
„Měli jsme velice silné rozhovory a uvidíme, kam povedou,“ tvrdil americký prezident s tím, že po „důkladných rozhovorech“ vyjednavačů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa se USA a Írán „shodly na důležitých bodech“.
Írán si podle Trumpa velmi přeje uzavřít dohodu. „My také chceme uzavřít dohodu,“ uvedl šéf Bílého domu. Dodal, že očekává brzké telefonické rozhovory s tím, že válka by mohla skončit do pěti dnů.
Trump přitom v pondělí ustoupil od své hrozby útoku na elektrárny v Íránu a prohlásil, že země zahájily „produktivní rozhovory". Jenže íránští představitelé veřejně popřeli, že by probíhala jakákoli jednání o podmínkách ukončení války. Američtí představitelé podle deníku The New York Times uvedli, že kontakty jsou ve velmi rané fázi a nejsou věcné.
Americký lídr i tak využil údajné zahájení raného dialogu jako důvod k odstoupení od své sobotní hrozby, že zaútočí na íránské elektrárny jako odvetu za uzavření Hormuzského průlivu. Teherán reagoval, že se nevzdá, a 48hodinová lhůta, kterou Trump stanovil pro znovuotevření klíčové námořní trasy, vypršela v pondělí.
Pokračuje tak trend, který Trump nastolil: dlouhodobě se ukazuje, že jeho ultimáta vlastně nejsou konečná. Trump prohlásil, že nyní prodlouží lhůtu k otevření Hormuzské úžiny do pátku, aby rozhovorům poskytl čas na pokračování, což vyvolalo vlnu diplomatických snah řady zemí, které se snaží rozhovory podpořit.
O aktuální situaci s nim mluvil třeba izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten poté uvedl, že s prezidentem Trumpem hovořil o dohodě o ukončení války s Íránem.
„Prezident Trump věří, že existuje příležitost využít ohromných úspěchů, kterých jsme dosáhli s americkou armádou, k dosažení cílů války prostřednictvím dohody – dohody, která ochrání naše životně důležité zájmy,“ řekl Netanjahu ve videu zveřejněném jeho kanceláří. Premiér ovšem dodal, že Izrael pokračuje v úderech na Írán a Libanon.
Prezident Trump prohlásil, že Írán chce válku urovnat, a v pondělí zdůraznil, že „tentokrát to myslí vážně“, protože americká armáda dosáhla toho, čeho dosáhla. „Chtějí se dohodnout a my to, doufám, dotáhneme do konce,“ řekl podle Financial Times na bezpečnostní konferenci v Memphisu v Tennessee. „Írán má nyní ještě jednu příležitost ukončit své hrozby vůči Americe a našim spojencům a doufáme, že ji využijí.“
Zatím to tak ovšem nevypadá. Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele. Podle izraelské armády rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných zatím nejsou zprávy. Izrael naproti tomu podnikl přes noc sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu.
Ani po 24 dnech se tak konflikt na Blízkém východě zatím neblíží zjevnému konci. I proto se v úterý cena ropy Brent na burze opět vyšplhala nad sto dolarů za barel.
ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
ŽIVĚ Zelenskyj: Američané se soustředili na Írán, ale i válka proti Ukrajině musí skončit
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v pondělí posteskl, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP.
