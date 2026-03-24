Přeskočit na obsah
Benative
24. 3. Gabriel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Ohromný zmatek. Jednají Američané s Íránem o míru? Raketové údery pokračují

Jaroslav Synčák
Americký prezident Donald Trump odložil svou hrozbu útoku na elektrárny v Íránu s odvoláním na „produktivní rozhovory“ s Íránci. Ti ovšem popřeli že by s Američany jednali. Američtí úředníci pak uvedli, že rozhovory jsou v rané fázi a nejsou věcné. Jak to tedy je?

U.S. President Donald Trump arrives at Joint Base Andrews in Maryland
Americký prezident Donald Trump mává při příletu na společnou základnu Andrews v Marylandu v USA, 23. března 2026.Foto: Reuters
„Měli by si najít lepší tiskové mluvčí,“ prohlásil v pondělí před novináři Trump, když odpovídal na otázku reportéra ohledně toho, jak to tedy s jednáním s Íránem je, když samotní Íránci kontakty popírají.

„Měli jsme velice silné rozhovory a uvidíme, kam povedou,“ tvrdil americký prezident s tím, že po „důkladných rozhovorech“ vyjednavačů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa se USA a Írán „shodly na důležitých bodech“.

Související

Írán si podle Trumpa velmi přeje uzavřít dohodu. „My také chceme uzavřít dohodu,“ uvedl šéf Bílého domu. Dodal, že očekává brzké telefonické rozhovory s tím, že válka by mohla skončit do pěti dnů.

Trump přitom v pondělí ustoupil od své hrozby útoku na elektrárny v Íránu a prohlásil, že země zahájily „produktivní rozhovory". Jenže íránští představitelé veřejně popřeli, že by probíhala jakákoli jednání o podmínkách ukončení války. Američtí představitelé podle deníku The New York Times uvedli, že kontakty jsou ve velmi rané fázi a nejsou věcné.

Americký lídr i tak využil údajné zahájení raného dialogu jako důvod k odstoupení od své sobotní hrozby, že zaútočí na íránské elektrárny jako odvetu za uzavření Hormuzského průlivu. Teherán reagoval, že se nevzdá, a 48hodinová lhůta, kterou Trump stanovil pro znovuotevření klíčové námořní trasy, vypršela v pondělí.

Pokračuje tak trend, který Trump nastolil: dlouhodobě se ukazuje, že jeho ultimáta vlastně nejsou konečná. Trump prohlásil, že nyní prodlouží lhůtu k otevření Hormuzské úžiny do pátku, aby rozhovorům poskytl čas na pokračování, což vyvolalo vlnu diplomatických snah řady zemí, které se snaží rozhovory podpořit.

Související

O aktuální situaci s nim mluvil třeba izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten poté uvedl, že s prezidentem Trumpem hovořil o dohodě o ukončení války s Íránem.

„Prezident Trump věří, že existuje příležitost využít ohromných úspěchů, kterých jsme dosáhli s americkou armádou, k dosažení cílů války prostřednictvím dohody – dohody, která ochrání naše životně důležité zájmy,“ řekl Netanjahu ve videu zveřejněném jeho kanceláří. Premiér ovšem dodal, že Izrael pokračuje v úderech na Írán a Libanon.

Prezident Trump prohlásil, že Írán chce válku urovnat, a v pondělí zdůraznil, že „tentokrát to myslí vážně“, protože americká armáda dosáhla toho, čeho dosáhla. „Chtějí se dohodnout a my to, doufám, dotáhneme do konce,“ řekl podle Financial Times na bezpečnostní konferenci v Memphisu v Tennessee. „Írán má nyní ještě jednu příležitost ukončit své hrozby vůči Americe a našim spojencům a doufáme, že ji využijí.“

People participate in a rally in support of Iran, in Caracas
Venezuelsko-íránská žena drží fotografii zesnulých nejvyšších vůdců Íránu ajatolláha Alího Chameneího a ajatolláha Ruholláha Chomejního, zatímco demonstranti se účastní shromáždění na podporu Íránu po izraelských a amerických útocích na Írán a zabití nejvyššího vůdce země v Caracasu ve Venezuele 3. března 2026.Foto: Reuters

Zatím to tak ovšem nevypadá. Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele. Podle izraelské armády rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných zatím nejsou zprávy. Izrael naproti tomu podnikl přes noc sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu.

Ani po 24 dnech se tak konflikt na Blízkém východě zatím neblíží zjevnému konci. I proto se v úterý cena ropy Brent na burze opět vyšplhala nad sto dolarů za barel.

Magic wall - Írán 23. 3. 2026 | Video: Matyáš Zrno
Nejnovější
