Vražedkyně šokovala tím, v jaké je kondici po nepovedené popravě. Pouta jí nechali

Američanka Christa Pikeová, odsouzená k trestu smrti za brutální vraždu spolužačky z roku 1995, zůstává v kritickém stavu poté, co minulý týden přežila pokus o popravu smrtící injekcí. Podle jejích právníků je při vědomí a komunikuje s okolím, lékaři ale stále řeší následky neúspěšného výkonu trestu.
„Navzdory všem předpokladům je Christa Pikeová při vědomí, mluví a nadále dostává intenzivní lékařskou péči. Navzdory vážným zraněním paží má stále nasazená pouta a je připoutána k posteli,“ popsali aktuální stav její právní zástupci.
Ti spolu s odborníky označili její „zdánlivé zotavení“ za bezprecedentní. Server BBC k tomu uvedl, že Pikeová je pravděpodobně jediným člověkem, který kdy přežil aplikaci smrtící injekce.
Jak se bude stav Pikeové vyvíjet dál, však zůstává nejasné. Očekává se, že případná cesta k úplnému zotavení bude dlouhá.
Právníci Pikeové rovněž vyjádřili vděčnost záchranářům a lékařům, „kteří s Christou zacházeli jako s člověkem a poskytli jí výjimečnou péči“.
Popravená žena ohromila
Deborah Dennová, kriminoložka a profesorka na právnické fakultě Fordhamské univerzity, pro televizi BBC uvedla, že ji „absolutně ohromilo“ to, že je Pikeová při vědomí a mluví.
Podle ní existuje sice sedm dalších případů, kdy vězni „přežili“ svou popravu – v nich ale vůbec nedošlo k tomu, že by jim kati do žil něco vstříkli. Pikeová je ale jediná osoba, které byl injekčně podán nějaký druh toxinu.
„Udělali všechno, co měli udělat v rámci procesu popravy. A nefungovalo to,“ řekla Dennová. „Tohle se ještě nikdy nestalo.“
Co bude dál?
Úřady zatím neuvedly, zda se pokusí Pikeovou znovu popravit. Také neposkytly vysvětlení, co se po injekčním podání chemické látky pentobarbital pokazilo.
Mluvčí ministerstva pro vězeňství státu Tennessee uvedla, že nemůže poskytnout žádné další informace kromě toho, že Pikeová byla v úterý stále hospitalizována.
Poprava Pikeové se konala 30. září poté, co selhaly opakované snahy jejích obhájců zabránit výkonu hrdelního trestu soudní cestou. Poprava se ale nezdařila a žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu, následně skončila v nemocnici.
Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil všechny popravy v tomto státě. Šéf věznic v Tennessee Frank Strada pak minulý týden oznámil, že odstupuje z funkce.
Média dříve uváděla, že jen snaha zajistit při popravě žilní vstup Pikeové trvala zhruba hodinu. Po přijetí do nemocnice měla žena obě paže oteklé a jen na levé z nich bylo nejméně sedm vpichů. Žena měla paže popálené a plné puchýřů po podání smrtící látky.
Obhajoba se domnívá, že kvůli špatnému vpichu část látky skončila v tkáni místo krevního oběhu. Stát tento názor dosud nepotvrdil, přesné okolnosti má stanovit vyšetřování.
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