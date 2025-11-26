Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Příčina požáru zatím není známá. Podle agentury Reuters oheň vypukl v obytném komplexu, který tvoří osm výškových budov, kde je celkem dva tisíce obytných jednotek. Bydlí tam téměř pět tisíc lidí. Asi 700 osob bylo evakuováno.
Zpravodajské servery BBC News a Reuters zveřejnily video, na němž je vidět oheň a hustý kouř stoupající z budov stojících v předměstské části Tai Po nedaleko hranice s pevninskou Čínou a města Šen-čen. Oheň vypukl v odpoledních hodinách místního času a do setmění zvýšily hongkongské úřady závažnost požáru na pátý, nejvyšší stupeň, uvedla agentura AP.
Hongkongské úřady vyzvaly obyvatele z okolních domů, aby nevycházeli ven, zavřeli okna a zachovali klid, napsal list South China Morning Post. Hasičský sbor Hongkongu později sdělil, že jednou z potvrzených obětí byl hasič, uvedla BBC.
Wang Fuk Court je bytový komplex složený z osmi výškových budov, které poskytují okolo dvou tisíc bytů pro přibližně pět tisíc obyvatel. V současné době prochází renovací. Z toho důvodu je obklopen bambusovým lešením, které se běžně používá ve stavebnictví, zejména v Asii, protože je lehké a pevné, napsala BBC. Kromě bambusu se oheň rychle šířil po plastové stavební síti.
Hongkong je známý používáním lešení, které se staví svazováním bambusových tyčí nylonovými spojkami. Podle březnových zpráv hongkongských médií se tamní úřad pro rozvoj snaží z bezpečnostních důvodů postupně používání bambusového lešení ukončit.