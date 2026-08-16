Přeskočit na obsah
Benative
16. 8. Jáchym
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ohnivé peklo na řeckém ostrově si vyžádalo nejméně dvě oběti

ČTK

Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů.

Greece Wildfire
Ostrov Salamina je o víkendech a o prázdninách oblíbenou destinací pro obyvatele Atén. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 150 hasičů, čtyři letadla a šest vrtulníků. Pobřežní stráž mobilizovala pět plavidel; neděle 16. srpna 2026. Foto: CTK – Michael Varaklas
Reklama

Člen záchranných složek upřesnil, že dvě těla byla nalezena blízko pláže Peristeria na jihu ostrova. Server řecké veřejnoprávní společnosti ERT napsal, že dvě těla nalezli hasiči v okolí místa, kde jeden z požárů vypukl. Pravděpodobně je to muž a žena. Další nejméně čtyři lidé utrpěli popáleniny a teď jsou v péči lékařů.

Požár na jihu ostrova se podle ERT rozhořel velmi rychle i kvůli silnému větru, který v oblasti vane. Další požár hoří na východě ostrova, oba požáry zaznamenali hasiči téměř současně. Zasažené oblasti jsou známé jako oblíbená místa ke koupání.

Související

„Byl vydán příkaz k evakuaci. Týká se to stovek turistů i místních obyvatel,“ informoval už před nálezem těl mluvčí hasičů Jannis Artopios. Ostrov je o víkendech a o prázdninách oblíbenou destinací pro obyvatele Atén. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 150 hasičů, čtyři letadla a šest vrtulníků. Pobřežní stráž mobilizovala pět plavidel.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
.
.
.

Hustota kostí ovlivňuje délku i kvalitu života. Co jíst, aby byly kosti zdravé?

Je-li vám více než 60 let a nešťastnou náhodou spadnete a zlomíte si kyčelní kloub, až s třicetiprocentní pravděpodobností v následujícím roce zemřete. Roli hrají samozřejmě i další faktory, jako je věk či existující onemocnění. Zlomeniny každopádně mohou vést ke komplikacím, jako je zápal plic nebo infarkt myokardu, které často končí smrtí pacienta.

Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod

Ukrajinský deník: Válka mě připravila o psa, manžela a teď i o auto

Výbuch byl silný, přesně na hraně toho, kdy už se vrhám na zem, nebo to stoicky ustojím. Tohle jsem ustál. Všichni v mém zorném poli sebou trhli. Starý pán, který čekal u přechodu pro chodce vedle mě, se zeptal: „Kde to bouchlo?“ Neuměl jsem mu odpovědět, ale bylo to přímo před námi a bylo to blízko.

Reklama
Jiří Boula v zápase Baníku proti Artisu
Jiří Boula v zápase Baníku proti Artisu
Jiří Boula v zápase Baníku proti Artisu

Artis dál čeká na první ligovou výhru, Baník zdolal nováčka i v oslabení

Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a naplno bodoval po dvou porážkách. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou.

Reklama
Reklama
Reklama