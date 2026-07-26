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Zahraničí

Ohnivé peklo na jižním pobřeží Jadranu. Stovky lidí utekly před požáry na lodích

ČTK

Záchranáři na italském jižním pobřeží Jadranu dnes kvůli lesnímu požáru evakuovali po moři stovky lidí. Informovala o tom agentura AFP. Lesní požár se rozšířil kolem městečka Peschici.

Italy Extreme Weather Wildfires
Letní požáry v Itálii. Na fotografii hasiči hasí požár v okolí Říma, ilustrační foto. 21. července 2026.Foto: ČTK – Francesco Benvenuti
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"Více než 400 turistů a návštěvníků pláží bylo evakuováno po moři," uvedla během dnešního odpoledne pobřežní stráž. Její mluvčí řekl, že tímto způsobem bude zachráněno ještě dalších 300 lidí.

Do jejich záchrany se zapojilo šest lodí pobřežní stráže, tři lodě italské finanční policie a deset soukromých plavidel.

Na zemi zasahovali hasiči a ze vzduchu jim s plameny pomáhal bojovat také letoun Canadair. Domy v Peschici v bezprostředním ohrožení nejsou. "Situace je v současnosti pod kontrolou," řekl starosta města Luigi d´Arenzo.

Obrovský lesní požár pustoší jihozápad Francie, s velkými požáry se potýká také Španělsko i další země ve Středomoří.

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