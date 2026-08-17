Oheň spolykal 3000 hektarů. Pak přišel spásný déšť

Hasiči bojují s největším požárem v historii Belgie, oheň od pátku sužuje přírodní rezervaci High Fens.
Déšť přinesl v pondělí ráno novou naději hasičům, kteří bojují s dosud největším požárem v historii Belgie. Oheň od pátku sužuje přírodní rezervaci High Fens na východě země a spolkl už zhruba 3000 hektarů. Hrozilo, že plameny dorazí až k německé hranici. Teď ale do boje vstoupil nečekaný spojenec - déšť.
První kapky začaly v oblasti dopadat v pondělí ráno. Belgická meteorologická služba očekává pět až devět milimetrů srážek a další déšť má přijít v úterý. Spolu s ním se ochladí. Teploty mají klesnout na 19 až 20 stupňů Celsia.
Pro hasiče může jít o zásadní zlom. „Tohle všechno změní. Kromě vody ze srážek se zvýší také vlhkost vzduchu,“ řekl belgickému rádiu RTBF kapitán hasičů Olivier Guist.
Oheň sežehl 3000 hektarů
Rezervaci High Fens tvoří rozsáhlá oblast vřesovišť, rašelinišť a lesů na belgicko-německém pomezí. Požár tam od pátku rychle postupoval a během několika dní zasáhl přibližně 3000 hektarů.
Na místě bojuje s plameny zhruba 500 hasičů z Belgie, Německa a Lucemburska. Do zásahu se zapojila také Evropská unie, která od soboty vyslala tři vrtulníky a dvě hasicí letadla.
Rozsah požáru je mimořádný. Podle Evropského systému informací o lesních požárech jde o největší požár, jaký kdy Belgie zaznamenala. Oproti rozsáhlému požáru z roku 2011, který zničil téměř 1400 hektarů, je více než dvojnásobný.
Domovy muselo opustit 600 lidí
Situace byla natolik vážná, že úřady v sobotu nařídily evakuaci zhruba 600 obyvatel měst Butgenbach a Waimes. Ti se zatím nemají vracet domů.
Nebezpečí se přiblížilo také k německé hranici. Město Monschau v neděli vyzvalo obyvatele žijící poblíž hranice, aby oblast opustili. Podle úřadů se neočekává, že by oheň překročil hranici a dostal se na německé území. Silný kouř ale může výrazně zhoršit kvalitu ovzduší.
Sucho proměnilo krajinu v pochodeň
Požár ukazuje, jak dramaticky mohou dlouhé vlny veder změnit riziko požárů i v oblastech, které běžně patří k vlhčím částem Evropy. Opakovaná vedra vysušila půdu i vegetaci a vytvořila podmínky, v nichž se oheň šíří mnohem snadněji.
Teď hasiči doufají, že právě počasí jejich situaci obrátí. Déšť sice požár sám o sobě nemusí okamžitě zastavit, kombinace srážek, vyšší vlhkosti a nižších teplot však může výrazně zpomalit šíření plamenů a dát zasahujícím šanci dostat oheň pod kontrolu.