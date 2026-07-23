Oheň spálil obří bohatství. Ukrajinci zasáhli Rusko nečekaně a na citlivém místě

Ukrajinské drony znovu zasáhly sklady společnosti Wildberries. Rozsáhlé požáry výrazně narušily provoz firmy ve městech Krasnodar a Něvinnomyssk.
Čtyři útoky, pět zničených megaskladů a zásobování v troskách. Čtyřdenní systematický nálet ukrajinských dronů postupně zlikvidoval klíčové uzly u Moskvy, v centrálním Rusku i na jihu země. Škody na zboží a budovách internetového obřího prodejce Wildberries už překročily 1,2 miliardy dolarů. Zásah paralyzoval nejen civilní trh, ale hlavně kritickou zásobovací tepnu ruské armády.
Kyjev spustil operaci jako přímou odvetu za ruské raketové údery na ukrajinskou logistickou síť Nova pošta. Údery vyřadily zásadní infrastrukturu, na které stál ruský vnitřní obchod.
Celou zkázu odstartovala sobota 18. července, kdy drony zasáhly distribuční centrum Elektrostal u Moskvy o rozloze 250 tisíc metrů čtverečních a paralelně i komplex ve městě Kotovsk v Tambovské oblasti o rozloze 108 tisíc metrů čtverečních.
Na místě zemřelo nejméně osm zaměstnanců a satelity zaznamenaly požáry viditelné z oběžné dráhy.
Destrukce pokračovala v noci z 19. na 20. července, kdy byl v rámci rekordního náletu více než 400 dronů na moskevskou oblast zasažen obří logistický uzel Koledino v Podolsku a sklady v Domodědovu.
Černou sérii pak ve středu 22. července zakončily drony na jihu země, kde zapálily čtvrté největší centrum firmy v Krasnodaru o rozloze 150 tisíc metrů čtverečních a šestý největší komplex v Něvinnomyssku ve Stavropolském kraji o rozloze 120 tisíc metrů čtverečních.
Monopol, který pohltil zemi
Wildberries není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny.
Společně s konkurenčním Ozonem mají do konce roku 2026 kontrolovat celých 77 procent ruského trhu s internetovým prodejem.
Tento kolos denně odbaví 4,5 milionu objednávek pro 48 milionů aktivních nakupujících měsíčně. Prostřednictvím tisíců výdejních míst, která v ruských městech a vesnicích nahradila tradiční obchody, garantoval doručení do 24 hodin. Útoky dronů tak nemířily na okrajovou službu, ale na samotné srdce ruského spotřebitelského života.
Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Požáry proměnily stovky milionů kusů zboží v popel a pro tisíce obchodníků to znamená okamžitý bankrot.
Vedení Wildberries totiž krátce před útoky upravilo smluvní podmínky, takže firma oficiálně odmítla převzít jakoukoli odpovědnost za ztráty způsobené nepřátelskou vojenskou akcí a žádné kompenzace nebudou.
Stát navíc v řetězové reakci přichází o miliardy rublů na daních. Běžný ruský spotřebitel čelí kolapsu dodavatelských lhůt a plošnému zdražení, protože pojišťovny okamžitě začaly do cen prodejců promítat riziko ukrajinských náletů.
Tichá logistika fronty
Nejcitelnější zásah však inkasoval ruský válečný stroj. Wildberries vytvořilo ideální neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.
Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob.
Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály. Zničení distribučních center u Moskvy tyto nákupy paralyzovalo.
Kde je protivzdušná obrana?
Ruská ultranacionalistická scéna a váleční blogeři na Telegramu reagují hystericky. Útoky vnímají jako ponížení a selhání obrany hlavního města.
Zkáza Elektrostalu a Podolska navíc podle ruských vojenských analytiků vytyčila nový cíl pro ukrajinské operátory. Na ruských kanálech už koluje seznam deseti největších logistických center v zemi, který nyní slouží jako přímý indikátor toho, kam ukrajinské drony poletí příště.
Ruská protivzdušná obrana je sice papírově jedna z nejhustších na světě, ale kvůli masivním ztrátám na ukrajinské frontě a neustálým útokům na samotné odpalovací systémy S-300 a S-400 musí velení prioritně chránit bojovou linii, muniční sklady přímo u fronty a klíčové vojenské základny na Krymu.
Na obranu soukromých distribučních center už armádě jednoduše nezbývají kapacity.
Sklady jsou navíc extrémně zranitelné už ze své podstaty. Jde o obrovské, snadno zaměřitelné plechové haly na otevřených prostranstvích. Ukrajinské drony navíc létají nízko, kopírují terén a využívají slepá místa radarů.