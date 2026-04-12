Odvoleno. Maďaři si vybrali příští vládu. K urnám přišlo nejvíc lidí od pádu komunismu

V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí další osud premiéra Viktora Orbána vládnoucího od r. 2010. Vzbudily rekordní zájem voličů, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně.
Od zvláštního zpravodaje v Budapešti - Volební komise teď začínají počítat hlasy, aby zjistily, zda volby vyhrál již popáté Viktor Orbán a jeho Fidesz, nebo zda vítězství přísluší Péteru Magyarovi, šéfovi strany Tisza, jemuž dávaly i průzkumy více šancí.
Podle průzkumu provedeného těsně před volbami v Maďarsku by měla opoziční strana Tisza získat 135 křesel ve 199členném parlamentu, píše Reuters.
První výpočty budou už kolem 20. hodiny. Maďarský volební úřad uvedl, že v neděli večer očekává sečtení až 95 procent hlasů na stranických kandidátkách a až 97 procent hlasů z volebních obvodů, ale varoval, že sečtení 100 procent hlasů může trvat až týden.
První projekce nového rozložení křesel v parlamentu by pak měla být kolem půlnoci.
Vyhrocená atmosféra
Atmosféru v Budapešti celý den sledoval reportér webu Aktuálně. V 16 stupních a při slunečném počasí vyšla ven spousta obyvatel hlavního města, většina z nich ovšem nejdříve zamířila do volebních místností.
Po celé metropoli bylo možné pozorovat hloučky lidí s vlajkami a transparenty, a přestože odpoledne začal zájem o hlasování ve volebních místnostech lehce uvadat, lidé se znovu začali shlukovat s tím, jak se blížila závěrečná 19. hodina.
Například ještě předtím, než samotné počítání hlasů začalo, přicházely první stovky lidí na nábřeží Dunaje na náměstí Batthyány tér, kde má hlavní volební štáb Orbánův vyzývatel Péter Magyar se svojí stranou Tisza.
Vyhrocenou atmosféru bylo cítit ve chvíli, když se reportér webu Aktuálně snažil hovořit s různými lidmi o tom, co od klání, které média označují jako „nejdůležitější evropské volby roku“, očekávají. U těch, kteří byli ochotní hovořit a našemu webu poskytli rozhovor, bylo také patrné, jak je v mnohém společnost rozdělená, v jednom se ale shodli: od voleb mají velká očekávání.
„Doufám, že Orbán konečně odejde, jsme nejzkorumpovanější země v Evropě,“ shodla se před jednou z volebních místností parta mladých lidí, kteří jenom několik okamžiků předtím vhodili svůj hlas do urny. „Volili jsme Tiszu. Nemyslíme si, že Magyar bude nějaký zázrak, ale chceme, aby alespoň napravil vztahy s EU a NATO,“ dodal mladý muž.
Tisza je po 16 letech první strana, která má podle průzkumů šanci Viktora Orbána a jeho Fidesz porazit. Hodit jí hlas totiž plánovali i ti opoziční voliči, jejichž hlasy dříve rozdrobily konečné výsledky. „Hlasoval jsem pro Tiszu, přestože jsem spíš levicově zaměřený a byl jsem 15 let členem strany Zelených. Před pár měsíci jsem ji ale opustil, protože chtěli kandidovat ve volbách, a já byl proti, protože Tisza je nyní jediná, kdo může Fidesz porazit,“ vysvětlil bývalý politik Gábor.
Z druhého tábora, který se setkal v sobotu večer v Budapešti – tedy den před volbami – na poslední předvolební akci obhájce premiérského křesla, bylo zase cítit, jak moc chce, aby s maďarským kormidlem netočil nikdo jiný než současná vláda. „Fidesz je nejblíž mým morálním zásadám, mým hodnotám,“ odtušila na otázku, koho bude volit, mladá Maďarka.
„Jen podvádějí a chtějí ukrást Maďarsku všechny hodnoty. Pětadvacet let volím Fidesz a letos to rozhodně měnit nebudu,“ pohanil opozici její „kolega“ ze stejné strany bariéry, který se představil jako Tamás.
Hrozí volební podvody?
Obě hlavní strany se vzájemně obviňují z volebních podvodů a odborníci varují, že výsledek voleb se může stát předmětem soudních sporů bez ohledu na to, kdo vyhraje. V Maďarsku jsou stovky mezinárodních pozorovatelů, Orbánův tábor ale vytvořil vlastní monitorovací skupiny.
Asi desítka europoslanců z pravicové frakce Patrioti pro Evropu, jejíž součástí je Fidesz nebo české ANO, se také zaregistrovala ke sledování hlasování.
V maďarských médiích se během dne také objevily zprávy, že Tisza nebude ochotná akceptovat případný nepříznivý výsledek voleb, a proto bude organizovat nepokoje v „ukrajinském stylu“. Dvojka Fideszu a ministr dopravy János Lázár dokonce prohlásil, že Péter Magyar a jeho rodina „chtějí dnes večer nebo zítra v Maďarsku rozpoutat občanskou válku“.
„Je to běžný podvod a lež Fideszu, že se kdokoli po hlasování připravuje na násilné protesty nebo okupaci budov. Toto narušení jistě vzešlo z myslí ruských poradců, kteří jsou zde přítomni,“ dementoval tato tvrzení lídr strany Tisza Péter Magyar ve videu na Facebooku. Podle něj „jsou takové falešné zprávy jen obvyklým, slabým a zoufalým humbukem a lžemi Fideszu.“
Maďarské volby skončily, účast trhá letité rekordy. Padají ale i obvinění z podvodů
V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí další osud premiéra Viktora Orbána vládnoucího od r. 2010. Vzbudily rekordní zájem voličů, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně.
