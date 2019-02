Odvolaný francouzský velvyslanec v Itálii se po týdnu vrátí do Říma

před 1 hodinou

Francouzský velvyslanec v Itálii se vrátí do Říma. Oznámila to ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová. Francie diplomata odvolala z Říma ke konzultacím 7. února kvůli kritice italských představitelů na adresu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Stažení ambasadora z Itálie bylo první od druhé světové války. "V pátek se do Říma vrátí," sdělila Loiseauová rozhlasové stanici RTL. Francouzsko-italský spor trvá několik měsíců. Začal tématem migrace a pokračoval podporou hnutí žlutých vest, jež ve Francii protestuje pravidelně proti Macronově politice. Poslední kapkou bylo neohlášené setkání italského vicepremiéra Luigiho Di Maia se zástupci hnutí žlutých vest 5. února.