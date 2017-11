Odvolací soud uvolnil blokádu části Trumpova dekretu. Do USA tak nesmí lidé z Íránu, Jemenu či Sýrie

před 26 minutami

Kalifornský odvolací soud v pondělí částečně uvolnil blokádu, kterou soud nižší instance uvalil na rozhodnutí Bílého domu znemožnit vstup do USA občanům několika většinou muslimských států. Část protipřistěhovaleckého dekretu Donalda Trumpa tak vstupuje v platnost, byť rozhodnutí odvolacího soudu je předběžné. Do USA tak nyní nebudou vpuštěni přistěhovalci z Čadu, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska a Sýrie, pokud nemají "vazbu" na Spojené státy, tedy úředně zdokumentované rodinné vztahy či součinnost s některou americkou institucí, například vzdělávacího charakteru. Definitivní verdikt by mohl padnout v prosinci. Trump třetí verzi dekretu vydal letos v září, kdy rozšířil nařízení o zmíněné země.

