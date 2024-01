Odvolací soud řeší otázku Trumpovy imunity. Na soudní jednání dorazil i exprezident

U federálního odvolacího soudu ve Washingtonu začalo jednání o klíčové otázce spojené s obžalobami amerického exprezidenta Donalda Trumpa z nelegálních zásahů do posledních prezidentských voleb. Jeho právníci tvrdí, že v této souvislosti nemůže být stíhán, protože obvinění pramení ze skutků spojených s výkonem prezidentské funkce. Na soudní jednání dorazil i Trump, informují americká média.

Argumenty dvou stran v úterý vyslechne trojice soudců, jejichž verdikt by pak mohl přijít do několika dní. Jde o další krok procesu poté, co Trumpovu širokou interpretaci prezidentské imunity v prosinci odmítla prvoinstanční soudkyně Tanya Chutkanová, která má federální obžalobu proti bývalé hlavě státu na starosti.

Velká porota loni na návrh zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe rozhodla o obžalobě Trumpa z různých druhů zločinného spiknutí v návaznosti na jeho kampaň proti výsledkům prezidentských voleb z roku 2020. Tehdejší prezident nikdy neuznal svou porážku a místo toho podkopával důvěru ve výsledky a tlačil na činitele na různých úrovních ve snaze zablokovat potvrzení výsledků voleb.

Podle jeho právníků je však loňská obžaloba nepřípustná, protože jde proti imunitě poskytované prezidentům USA v souvislosti s činy vykonanými během působení v Bílém domě. Tým prokurátora Smithe oponuje, že prezidenti nemají absolutní imunitu, a dodává, že skutky v jádru jejich obvinění jsou daleko za hranicemi oficiální činnosti hlavy státu. Spor pravděpodobně bude muset nakonec rozřešit nejvyšší soud USA.

Zatímco tento a další argumenty Trumpových právníků prochází soudním systémem, příprava procesu o samotných obviněních je pozastavená. Začátek hlavní části soudu je stále naplánovaný na 4. března, není však jasné, zda tento termín bude možné dodržet.

