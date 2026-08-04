Odvezte je pryč! Vojáci na "povel" místních honí běžence. Nová svědectví z Ceuty

Migranti se dál ukrývají na pobřeží a do ulic vyrážejí hlavně za jídlem. Zatímco španělské úřady se snaží zabránit jejich návratu do centra města, mezi obyvateli Ceuty sílí strach i přesvědčení, že podobná migrační vlna se bude opakovat. Někteří už proto zvažují odchod.
Od zvláštní zpravodajky v Ceutě - „Okamžitě běžte zpátky! Zůstaňte tam. Hybaj!“ mává na šest hubených Maročanů zeleně oděný voják. Skupinka chviličku váhá, pak se neochotě vrací. Míří zpět ke svahu, který vede až k moři.
Hned nato se ale spustí obrovský povyk. „Táhněte! Odvezte je pryč! Přece je tu nenecháte, máme doma dcery!“ gestikuluje nervózně žena, co scénu zahlédla z okna svého domu. Voják proto nakonec volá posily a začíná Maročany honit. Pustí se za nimi několik ozbrojenců.
Od reportérky Aktuálně.cz přímo z místa:
Scéna z pondělního dopoledne ukazuje, jaká nálada panuje ve španělské exklávě Ceuta na africkém pobřeží.
Příliv migrantů sice ozbrojené složky zastavily, na území města ale řada z nich stále zůstává. Skrývají se v křoviscích na skalnatém pobřeží a doufají, že se dostanou do místního Dočasného zadržovacího centra pro imigranty (CETI). Tam už jich přijali více než tisícovku, jde hlavně o migranty ze subsaharské Afriky. Další jsou na pořadníku.
„Ve městě se jich ale potlouká mnohem víc, budou jich tak tři až čtyři tisíce,“ shodují se místní.
To mezi nimi budí obrovskou nervozitu. Běženci totiž mají po pár dnech hlad a začínají vycházet z úkrytů ven. Stahují se zpět do města a shánějí se po jídle. Policie i armáda jsou tak pod stále větším tlakem. Ačkoliv španělské úřady tvrdí, že nucené deportace neexistují a migranti odcházejí výhradně jen dobrovolně, k hranicím s Marokem dál míří vojenské valníky plné lidí.
„Prodám dům, už to tady nemá smysl“
Podle místních je to ale stále málo. Vojáci by se prý měli snažit víc. „Měli by je pochytat všechny,“ pokyvuje hlavou padesátiletý Francisco, který nabízí tabák na rohu Avenidy de África.
Z posledních dnů má prý smíšené pocity, zvažuje dokonce prodej domu. „Už je toho moc, chci se odstěhovat do pevninského Španělska. Tady to přestává mít smysl,“ naráží na skutečnost, že podobnou migrační vlnu už Ceuta v minulosti zažila. Bylo to v roce 2021, kdy se do města přihnalo asi osm tisíc lidí - a to proto, že marocká pohraniční stráž přestala dočasně kontrolovat hranice.
„Tehdy se to ještě dalo zvládnout, šlo o konkrétní číslo běženců. Teď ale žádné není, nikdo jejich počet nezná. Neznáme ani jejich předchozí minulost,“ pokračuje muž a ukazuje mi baseballovou pálku v útrobách svého stánku. Má ji prý na ochranu, protože drží v kase hotovost. „Tohle navíc není poslední vlna. Vrátí se to. A příště už je nikdo nezastaví,“ říká.
Podobně to vidí i osmačtyřicetiletá Miri, která si u stánku kupuje cigarety. „Řekla jsem dceři, ať se sem nevrací. Zůstane u příbuzných v Elche, kam jela na prázdniny. My se časem přestěhujeme za ní,“ říká.
Běženců bude i podle ní přibývat a úřady se tomu nepostaví. „Jsem o tom přesvědčená, nechají to být. V roce 2030 to tu máme znovu a nadobro,“ spílá na dálku vládě.
Hlavně ať nejsou v centru města
Španělské úřady se mezitím snaží situaci hasit. Centrum města se „vyčistilo“ alespoň tak, že tam nikdo žádné migranty nevpustí. Policie je včas „odkloní“ jinam. „Sem nemůžete, otočte se zpět,“ nabádají hubené Maročany se špinavými igelitkami, zatímco běžné turisty k historickým kulisám pouštějí.
Vládní delegát v Ceutě Miguel Ángel Pérez Triano navíc běžencům přislíbil humanitární pomoc - aby nevznikaly třenice s místními. Má ji zajistit ministerstvo pro začleňování a bude určená hlavně lidem v blízkosti dočasných středisek pro imigranty.
I on ale přiznal, že jsou počty běženců stále vysoké. Odhadl je na 2,5 tisíce. Více než 200 z nich drží armáda na pláži Trampolín – tedy jen pár metrů od centra pro migranty.
Marocká vláda zase slíbila, že vyšetří „fámy a lži“, které migrační vlnu spustily. Za přílivem běženců podle ní stojí dezinformace šířené pašeráky.
„Přispěla k tomu i nedávná rozhodnutí vydaná španělskými soudy, které minulý měsíc dospěly k závěru, že pohraničníci nemohou okamžitě vyhostit nikoho, kdo do Ceuty připlave po moři. Obratem vrátit lze jen jen takového člověka, který překonal hraniční překážku,“ uvedla podle serveru 20 minutos.
Španělští pohraničníci už proto natáhli v moři poblíž Ceuty pneumatickou bariéru. Je asi 500 metrů dlouhá. Nad hladinou trčí do výšky 70 centimetrů a pod vodou měří metr. Ukotvená je bójemi.