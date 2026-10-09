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Zahraničí

„Odstřihneme ho od zdrojů a ochromíme.“ USA uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud

ČTK
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Spojené státy v pátek uvalily na Mezinárodní trestní soud (ICC) sankce, které zakazují finanční transakce s touto institucí, oznámil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Agentura Reuters připomíná, že krok přichází několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně ICC Navanethem „Navi“ Pillayová získala Nobelovu cenu míru. ICC v reakci uvedl, že sankce jsou útokem na vládu práva.

U.S. President Trump hosts a round table on collegiate sports in Washington
„Prezident Trump nikdy ICC nedovolí stíhat Američany. Proto dnes Spojené státy uvalují sankce na ICC," uvedl v pátek Rubio.Foto: REUTERS – Nathan Howard
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EU bude úzce spolupracovat s ICC, aby zajistila jeho účinné fungování, uvedla v prohlášení Evropská komise.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči ICC vystupuje nepřátelsky dlouhodobě, přičemž v minulosti už uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě v pátek oznámených sankcí bude podle Reuters možné trestat firmy, které soudu poskytují služby.

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Washington kritizuje soudem vydané zatykače na izraelské představitele, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, ale také dřívější vyšetřování amerických vojáků nasazených v Afghánistánu, které však ICC již uzavřel.

„Prezident Trump nikdy ICC nedovolí stíhat Američany," uvedl v pátek Rubio. „Proto dnes Spojené státy uvalují sankce na ICC. Zakážeme transakce s tímto darebáckým soudem, odstřihneme ho od jeho zdrojů a ochromíme jeho schopnost fungovat,“ dodal.

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Podle agentury AP sankce zmrazují veškerá aktiva ICC na území Spojených států a zároveň dávají americkým firmám a jednotlivcům šest měsíců, aby své obchodní vztahy se soudem ukončili.

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Ministerstvo financí USA podle Reuters okamžitě po oznámení sankcí vydalo čtyři výjimky, které umožní některé transakce týkající se telekomunikačních služeb pro ICC, platby za software, vyplácení penzí a transakce týkající se soudem zadržovaných osob.

ICC dnes uvalené sankce důrazně odmítl a vyzval své členské státy, aby zajistily, že bude moci i nadále fungovat. „Je to pokus o maření výkonu spravedlnosti a o bránění soudu v plnění úkolů, pro které byl zřízen. Je to útok na vládu práva a na samotné základy mezinárodního právního řádu,“ uvedl soud v prohlášení.

Evropská unie považuje uvalení sankcí na soud za „hluboce politováníhodné“ a je připravena podniknout veškeré nezbytné kroky, které ICC umožní nadále vykonávat jeho činnost, uvedla Evropská komise. „Vzhledem k tomu, že do nabytí účinnosti těchto opatření zbývá šest měsíců, existuje prostor pro dialog,“ dodala komise.

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Sídlo ICC se nachází v nizozemském Haagu. Nizozemská vláda podle Reuters uvedla, že ohledně sankcí vidí prostor pro dialog se Spojenými státy.

ICC byl založen v roce 2002 za účelem stíhání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinů genocidy. Má 125 členských států, včetně všech zemí Evropské unie a všech členů aliance NATO kromě Spojených států a Turecka.

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